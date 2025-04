Bildrauschen

Beim Bildrauschen liegt die ZV-E10 II bis einschließlich ISO 1.600 auf dem gleichen guten Niveau wie die Vorgängerin ZV-E10. Bei ISO 3.200 wird der VN1-Wert für das Rauschen am Monitor mit 1,5 überraschenderweise besser als bei ISO 1.600 (1,6), was auf ein stärkeres Eingreifen des internen Rauschfilters hindeutet. Bei ISO 6.400 springt er dann allerdings auf durchschnittliche (und am Monitor sichtbare) 3,3.