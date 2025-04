Sony stellt mit dem FE 50-150mm F2 GM ein professionelles, sehr lichtstarkes Zoomobjektiv für Vollformatkameras des E-Systems vor. Mit einem Brennweitenbereich von 50–150 mm deckt das Objektiv zahlreiche Aufnahmesituationen von Reportagen, Events und Hochzeiten bis hin zu Porträts ab. Darüber hinaus bietet das Objektiv über den gesamten Brennweitenbereich eine konstante Offenblende von f/2,0. Damit lässt sich das Zoom zum einen sehr gut bei schlechten Lichtverhältnissen wie in Innenräumen einsetzen, zum anderen sind Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe und weichem Bokeh bis in den Telebereich möglich. Das Sony-Zoom wird voraussichtlich ab Anfang Juni 2025 für 4.399 Euro erhältlich sein. Wir konnten das FE 50-150mm F2 GM vorab im Praxistest ausprobieren. Ein ausführlicher Test inklusive Labormessungen folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Mit dem FE 50-150mm F2 GM ist Sony ein spannendes neues Zoom für professionelle Ansprüche gelungen. Durch die Kombination des Brennweitenbereichs und der konstanten Lichtstärke fällt das Objektiv mit einem Gewicht von 1,34 Kilogramm zwar recht schwer aus – und wird daher auch mit einem unten aufsteckbaren Stativadapter geliefert – bot dafür im Praxistest aber auch eine enorme Flexibilität. Neben den oben genannten Einsatzbereichen von Event bis Porträt ermöglicht das Zoom-Objektiv auch schöne Nahaufnahmen mit einem Mindestabstand von 40 Zentimetern ab der Sensorebene der Kamera bei 50 mm und einer Naheinstellgrenze von 74 Zentimetern bei 150 mm.

Die Brennweite und die Lichtstärke erinnern ein Stück weit an das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD, das sogar etwas mehr Weitwinkel bei Blende f/2,0 ermöglicht und insgesamt rund 175 Gramm leichter ist als das neue Sony Zoom. Dafür lässt sich beim Sony FE 50-150mm F2 GM im Tele bei 150 mm die Blende um eine ganze Blendenstufe weiter auf f/2,0 öffnen, was in schwierigen Lichtsituationen mit schwacher Beleuchtung von großem Vorteil sein kann.

Das Sony FE 50-150mm F2 GM richtet sich mit einem stolzen Preis von rund 4.399 Euro in erster Linie an professionelle Fotografen, während das Tamron 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD mit aktuell rund 1.630 Euro deutlich erschwinglicher ist. Dafür hat das Sony FE 50-150mm F2 GM – neben der ohnehin besseren konstanten Lichtstärke – auch mehr Ausstattung an Bord. Dazu gehört zum Beispiel ein manueller Blendenring für Blenden zwischen f/2 und f/22. Der Blendenring lässt sich über den “CLICK ON/OFF”-Schalter an der Unterseite des Objektivs in festen Raststufen oder stufenlos verstellen. Letzteres ist vor allem für Videofilmer gedacht. Über die Automatikposition am Blendenring kann die Blendenwahl auch komplett auf die Kamera verlagert werden. Ein “Iris-Lock”-Schalter verhindert das versehentliche Umschalten von manueller Blendenwahl auf Automatik und umgekehrt. Darüber hinaus verfügt das Objektiv über drei am Gehäuse verteilte Fokushaltetasten, die auch als Funktionstasten genutzt werden können. So können die Tasten über das Kameramenü mit einer individuell häufig genutzten Funktion belegt werden.

Der Autofokus des Sony FE 50-150mm F2 GM arbeitet mit vier XD-Linearmotoren und leistet in der Praxis sehr gute Arbeit. Er unterstützte die Objekterkennung der im Praxistest eingesetzten Sony Alpha 7R IV sehr gut und erwies sich auch bei Aufnahmen mit weit geöffneter Blende f/2,0 als sehr treffsicher, wie die Bildvergrößerung auf die Blätter bei 100 Prozent beweist (Bilder unten). Als hilfreiches Ausstattungsmerkmal ergänzt Sony einen “FULL TIME DMF”-Schalter, der in der Stellung “ON” jederzeit einen manuellen Eingriff in den Autofokus ermöglicht. Das kann zum Beispiel nützlich sein, wenn ein Motiv im Vordergrund wie beispielsweise Äste den Autofokus irritieren. Der Fokus kann dann schnell manuell auf das gewünschte Motiv nachjustiert werden.

Das Sony FE 50-150mm F2 GM hat uns im Praxistest viel Freude gemacht. Die sehr gute Autofokusleistung erleichtert das Fotografieren bei offener Blende f/2,0 – und der damit verbundenen geringen Schärfentiefe – ungemein. Auch Porträts waren bei f/2,0 dank der Unterstützung des Augen-AF der Kamera kein Problem. Selbst bei direktem Gegenlicht ließ sich der Autofokus nicht ablenken, wie das Praxisbild unten mit zusätzlicher Ausschnittvergrößerung auf 100 Prozent zeigt.

Die Abbildungsleistung des Sony FE 50-150mm F2 GM machte im ersten Praxistest einen sehr guten Eindruck. Wir sind gespannt, wie sich das Objektiv demnächst im CHIP Testlabor schlagen wird.

Weitere Informationen zum Sony FE 50-150mm F2 GM finden Sie in der folgenden Pressemitteilung des Hersteller.

Pressemitteilung von Sony: