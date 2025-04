Wir waren vor Ort, als Insta360 die neueste Generation seiner beliebten 360-Grad-Kamera vorgestellt hat. Beim exklusiven Hands-on-Event konnten wir die Insta360 X5 selbst ausprobieren – und einen umfassenden Eindruck von ihren neuen Features gewinnen. Ob Action, Nachtaufnahmen oder kreative Perspektiven: Die X5 verspricht, ein echtes Upgrade für Content Creator und Abenteuerlustige zu sein.

Auf der Welt gibt es so viel zu sehen, zu entdecken und zu bewundern, dass eine Kamera oft nicht ausreicht. Zu viele Eindrücke, zu viele Motive, zu viel zu erfassen. Wer am liebsten alles festhalten möchte, kann seit einigen Jahren zu einer besonderen Technik greifen: der 360-Grad-Kamera. Und pünktlich zum Sommerstart präsentiert Insta360 mit der X5 die neueste Version des Kassenschlagers. Das ideale Werkzeug für Aufnahmen am Tag, in der Nacht, aus jedem Winkel. Wir hatten das Vergnügen exklusiv einen Blick auf die Neue werfen zu können und uns einen 360 Grad Gesamteindruck zu machen.

Natürlich geht die Idee einer 360 Grad Kamera einen anderen Weg, als es eine gewöhnliche Digitalkamera macht. Die technischen Kniffe mit zwei, sich überlappenden Weitwinkellinsen, deren Schnittpunkt übergangslos zusammengeführt wird, ermöglicht ein komplett anderes Aufnahmegefühl. Was steckt also hinter der neuen Version?

Insta360 X5: Die Neuerungen im Überblick

Der Sensor der X5 hat ein auffälliges Upgrade erhalten. Er ist mit 1:1,28 Zoll um 144 Prozent größer als der in der X4. So ist es möglich, deutlich mehr Licht einzufangen, was sich in der Bildqualität bemerkbar macht. Der Dreifach-KI-Chipsatz berechnet die Datenmengen im Flug und zaubert so gestochen scharfe und detailreiche Bilder, selbst bei 8K und 30fps. Unterstützt werden Aufnahmen in schwierigen Lichtsituationen durch PureVideo, einen KI-gestützten Schwachlichtmodus.

Um den Abenteurern noch mehr Freiheit zu geben, hat sich auch die Linsenabdeckung verändert. Das Glas ist noch etwas robuster geworden, um den Ansprüchen beim Downhill-Biken, Motorradfahren oder Skydiving gerechter zu werden. Geht trotzdem mal was schief, kann das neue Glas innerhalb von wenigen Minuten per Austausch-Kit selbst montiert werden. Keine Kratzer mehr für den Rest des Trips.

In Wassertiefen bis 15 Meter filmen oder auf der Rennstrecke trotz Fahrtwind klarer Sound – auch das sind verbesserte Features im Nachfolger. Doch der Anteil an integrierter Bearbeitung dominiert die Kamera. Mit dem InstaFrame-Modus wird eine flaches und ein 360-Grad-Video gleichzeitig aufgenommen. Ideal, um sofort mit der Welt geteilt zu werden.

Akku, Menü und magnetisches Zubehör

Der Akku der Insta360 bekam ebenfalls ein Upgrade spendiert. Bis zu 185 Minuten in 5,7K filmen sind damit jetzt möglich. Das bedienerfreundliche Menü ist sich treugeblieben und wurde auch um praktische Funktionen erweitert. So reicht es nun, den – natürlich – immer noch auf den Aufnahmen unsichtbaren Selfie-Stick zu drehen, um mit dem Filmen zu beginnen. Ein magnetisches Befestigungssystem erlaubt zudem schnelles Wechseln des Zubehörs.

Action, Lifestyle und Abenteuer – aber auch Funktionalität, hoher Bedienkomfort solide Eckdaten sind in der X5 vereint. Wie wir uns bei der Präsentation von einigen Content Creator überzeugen durften, sind die Möglichkeiten der 360-Grad-Kameratechnik noch lange nicht auserzählt. Auch wenn ich sicher nicht zum Wasserski-Profi werde, auf den folgenden ausführlichen Praxistest freue ich mich sehr.

Weitere Informationen zur neuen Insta360 X5 gibt es auch in der folgenden Pressemitteilung.

Pressemitteilung Insta360: