Nicht immer sind Farbstiche auf einem Foto erwünscht. Deshalb hier die besten Bildbearbeitungstipps, wie man mit Radiant Photo ungewollte Farbstiche durch farbige Hintergründe korrigieren kann.

Wer schon einmal Porträts im Studio vor großen farbigen Hintergründen fotografiert hat oder gelegentlich für Porträts im Wohnzimmer ein mobiles Hintergrundsystem mit farbigen Papierrollen aufbaut, kennt das Problem: Bei dunklen Hintergründen wird nicht nur ein Teil des Lichts vom Hintergrund auf das Model reflektiert, sondern auch die Farbe des Hintergrunds. So kann es passieren, dass die Person vor einem blauen Hintergrund leicht bläulich erscheint oder wie in unserem Beispiel vor einem weinroten Hintergrund leicht rötlich. In solchen Fällen ist es oft gar nicht so einfach, den Farbstich zu entfernen, ohne gleichzeitig auch die entsprechende Farbe des farbigen Hintergrunds zu verändern. Natürlich ist eine solche Bearbeitung zum Beispiel in Photoshop möglich, indem man die Person maskiert und anschließend die Farben anpasst. Allerdings setzt eine solche Bearbeitung ein gewisses Know-how in der Farbkorrektur voraus. Wer als Hobbyfotograf und Einsteiger in die Bildbearbeitung schnell zu schönen Ergebnissen kommen möchte, kann mit dem Update auf die Version 1.3 die Korrektur solcher Studiobilder in Radiant Photo automatisch erledigen lassen: mit dem neuen Smart-Preset „Personen – Dunkler Hintergrund“.

Radiant Photo kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.