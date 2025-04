„Fotografie verstehen“ von Marion Hogl, mit Leidenschaft und Wissen zum perfekten Bild. Die Autorin erklärt in ihrem Buch die Grundlagen der Technik, Bildgestaltung und Motive. Wir haben uns den Bildband genauer angeschaut.

Fotografie hat zwei Ansätze: Technik und Leidenschaft. Wie Eric Clapton und Jimi Hendrix an der Gitarre können Fotografen ihre Bilder entweder „aus dem Bauch heraus“ oder auf der Grundlage technischer Fakten komponieren. Und wie bei Clapton und Hendrix kommt keine Seite ohne die andere aus. Um beeindruckende Bilder zu machen, brauchen Sie Wissen über die Kamera und müssen Fotografie verstehen. In ihrem Buch „Fotografie verstehen“ macht sich Autorin Marion Hogl an die Aufgabe, die Grundlagen von Technik, Bildgestaltung und Motiven zu erläutern. Sie blickt dabei auf über 20 Jahre Erfahrung im Fotobusiness zurück und kann mit viel Sachverstand, aber auch vielen persönlichen Eindrücken ihre Leser auf neue Ideen bringen, Sichtweisen und Techniken erklären und Wissenswertes vermitteln. Das Buch eignet sich für „blutige Anfänger“, die genau das wollen, was der Titel verspricht, aber auch für erfahrene Enthusiasten, die neue Wege entdecken oder aus bekannten Zonen ausbrechen wollen.

Bildband „Fotografie verstehen“: Inhalt und Aufbau

Die 22 Kapitel des Buchs gliedern sich in eine logische wie kreative Abfolge. Hogl beginnt noch vor Kapitel eins mit einem wunderbaren „Denkanstoß“ über die Bedeutung eines Fotos. Das Kapitel eins „Was ist was“ behandelt alle Schlagwörter und kann erleuchten oder auffrischen. Hier werden die wichtigsten technischen Begriffe, Kameraarten und Einstellungen behandelt. Danach hangelt sie sich Schritt für Schritt durch die richtige Belichtung zur perfekten Schärfe. Kapitel vier widmet sich den Objektiven – wieder von Grundlagen der Technik über Typen und Anwendungsgebiete zu praktischen Tipps. Im folgenden Kapitel geht es um das Zubehör, von nötig bis möglich, bevor „Blitzen“ sein eigenes Kapitel sechs bekommt. Wie sehen Sie eigentlich Motive, wie gestalten Sie diese mit Licht und Farbe, und wie komponieren Sie mit Formen, Mustern und Strukturen? Die Antworten darauf sind in Kapitel sieben bis neun zu finden. Jetzt beginnt der Motivteil. Alle beliebten und bekannten Genres werden mit praktischen Beispielen erklärt. Den Anfang machen Menschen, dann bewegen wir uns in die Natur und werfen mit der Makrofotografie einen ganz genauen Blick auf Blüten und Käfer. Wieder etwas herausgezoomt widmet sich Kapitel 13 dann Tieren vor der Kamera. Wenn Sie schon unterwegs sind, streifen Sie durch Städte und fangen Street und Architektur ein, solange die Sonne scheint. Die blaue Stunde und die Nacht sind die Themen im nächsten Kapitel. Besondere Aufmerksamkeit bekommt Action- und Eventfotografie, bevor die Autorin in Kapitel 17 die Leser auf Aufnahmen im Studio vorbereitet. Das Finale des Buchs leitet die Nachbearbeitung ein. Von den Möglichkeiten der digitalen Fotografie über die Grundlagen der Bearbeitung bis zu Effekten wird alles anschaulich erklärt und endet in der gekonnten Präsentation von Bildern. Im letzten Kapitel dreht sich alles um einen Einstieg in die bewegten Bilder.

Der Stil des Buchs

Eines fällt beim Durchblättern auf: Hier ist ein technisches Nachschlagewerk in einen persönlichen Erlebnisbericht verwandelt worden. Die Reihenfolgen der Kapitel und der untergliederte Aufbau folgen keinen „ausgetretenen“ Muster, sondern dem natürlichen Lauf: Kamera einschalten–einstellen – Motiv suchen – nachbearbeiten. Zusammen mit der sympathischen und persönlichen Schreibweise entsteht das Gefühl eines Fotokurses zum Nachlesen. Wie es für ein Buch über Fotografie richtig ist, sind unzählige Praxisbilder enthalten, alle mit Bilddaten versehen, die zum praxisbezogenen Flair beitragen. Auch im technischeren Teil sind die übersichtlich gestalteten Grafiken immer wieder mit Fotos aufgelockert. Besondere Highlights werden in Tipp-Kästen optisch hervorgehoben.

Fazit zum Verständnis

Wer sich von Hogl auf dieser Reise durch die kreative und vielfältige Welt der Fotografie nicht mitreißen lässt, hat kein Herz (für kreative Hobbys). Mit einer gekonnten Mischung aus Sachverstand und Emotion entdeckt man Seite für Seite neue Inspirationen, Techniken und Ansätze für die eigene Fotografie. Ob Sie Clapton oder Hendrix sind, kann Ihnen das Buch nicht sagen–die Möglichkeit finden Sie darin.