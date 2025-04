Makros mit Altglas: Steps und Bildbearbeitung

Makrofotografie mit Altglas, dazu braucht man nicht viel mehr als eine Digitalkamera, ein Trioplan-Objektiv und eine Bildbearbeitungssoftware. Wir zeigen euch, wie ihr Schritt für Schritt euer nächstes Outdoor-Projekt realisieren könnt.

Stellen Sie sich ein einzigartiges Bokeh vor – mit dem schimmernden Erscheinungsbild von Seifenblasen und einem Aquarell-Effekt, der Ihre Bilder wie Gemälde wirken lässt. Nun stellen Sie sich vor, all das mit minimaler oder sogar ganz ohne Nachbearbeitung zu erreichen. Das ist kein Traum – es ist möglich! Tatsächlich verleihen einige Vintage-Objektive Ihren Fotos eine unvergleichliche Ästhetik. Das Trioplan 100 mm f/2,8 von Meyer Optik Görlitz ist genau so ein Objektiv – ein Werkzeug, mit dem Sie Aufnahmen erstellen können, die an impressionistische Gemälde erinnern. In diesem Foto von einem Teppich aus wilden Hyazinthen zeigt sich eine Vielzahl von Farbtönen. Doch da diese Farben auf dem Spektrum sehr nah beieinanderliegen, fehlt es dem Bild an Kontrast und Tiefe – das Ergebnis wirkt flach und leblos, während die Szene in Wirklichkeit voller Farbintensität strahlte. Lassen Sie uns gemeinsam erkunden, wie Sie das Trioplan-Objektiv optimal nutzen, um sein volles kreatives Potenzial auszuschöpfen und Ihren Fotos eine unverwechselbare, künstlerische Note zu verleihen.