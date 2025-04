Für Besucher des Umweltfotofestival »horizonte zingst«: Vom 26. bis 28. Mai 2025 bietet das Photo+Medienforum Kiel in Kooperation mit dem Umweltfotofestival »horizonte zingst« den Kurs „Konzeptionelle Fotografie – Basic“ an. Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit den Gestaltungsmitteln der Fotografie soll eine bewusste Bildgestaltung beim Fotografieren und die Beurteilung von Fotografien nach gestalterischen Kriterien ermöglicht.

Kursbeschreibung: Durch die fundierte Auseinandersetzung mit den Gestaltungsmitteln der Fotografie werden die Teilnehmenden in die Lage versetzt, beim Fotografieren bewusster auf die Bildgestaltung zu achten und Fotos anhand von Gestaltungskriterien zu beurteilen. Im Laufe des Workshops werden Sie sich fundiert mit den Gestaltungsmitteln in der Fotografie auseinandersetzen und deren Anwendung durch direktes Ausprobieren in vielen praktischen Fotoübungen vertiefen. Dabei steht das konzeptionelle Fotografieren in Bildserien im Fokus. Im Rahmen von Bildbesprechungen wird die Bildbewertung und Bildauswahl trainiert.

Konzeptionelle Fotografie – Basic Kurs Inhalte

Einführung in die Gestaltungsmittel und direktes Anwenden durch praktische Aufgaben

– Figur-Grund-Beziehung

– Punkt, Linie, Fläche

– Bildformat

– Beleuchtung

– Farbe, Farbharmonien, Farbkontraste

– Perspektiven

– Schärfe

– Räumlichkeit

konzipieren und umsetzen von Bildserien nach gestalterischen und inhaltlichen Kriterien

Bildauswahl und Bildbewertung

Best Practice Beispiele

Vorkenntnisse: Grundlegende Bedienung der eigenen Kamera

Zum Kurs mitbringen: Eigene Kameraausrüstung (Kamera mit Standardzoom ist vollkommen ausreichend)

Termin & Preis

26.- 28.05.2025

je von 09.00 – 17.00 Uhr

Die genaue Location geben wir noch bekannt.

Preis: 420 Euro

Weitere Informationen zu Buchung gibt es auch hier auf der Webseite des Photo+Medienforum Kiel:

https://www.photomedienforum.de/event-details/konzeptionelle-fotografie-basic-zingst