Sigma unterstützt den BFF-Förderpreis 2025/26 für Nachwuchsfotografen

Der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. (BFF) schreibt unter dem Motto „Spielen“ den renommierten „BFF-Förderpreis 2025/26“ für Nachwuchsfotografen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Die Bewerbungsphase hat am 1. März begonnen und endet am 1. Mai 2025.

Bei der Umsetzung des BFF-Förderpreises steht die inszenierte Fotografie im Fokus. Zudem wird das Förderprogramm erstmals für alle angehenden Berufsfotografen und Young Professionals bis 30 Jahre geöffnet. Sigma unterstützt als Hauptpartner den BFF-Förderpreis und setzt sich für die Förderung des fotografischen Nachwuchses ein. Ziel ist es, junge Talente in ihrer kreativen Entwicklung zu begleiten und ihnen praxisnahe Erfahrungen zu ermöglichen. Der BFF-Förderpreis bietet Talenten aus allen Bereichen der Fotografie die Möglichkeit zur Teilnahme.

Praxisnahe Förderung mit Mentoring und Workshops

Zwölf von einer Fachjury ausgewählte Teilnehmer werden von erfahrenen Mentoren des BFF mehrere Monate begleitet. In zwei mehrtägigen Workshops erhalten sie wertvolle Einblicke in die professionelle Fotografie. Die Preisverleihung des BFFFörderpreises findet zum Auftakt des Umweltfotofestivals „horizonte zingst“ 2026 statt. Die ausgezeichneten Arbeiten werden in einer Ausstellung präsentiert und anschließend auf Tour gehen.

Das Thema: „Spielen“ in der inszenierten Fotografie

Das diesjährige Thema lässt viel kreativen Freiraum für eigene Interpretationen. „Spielen“ begegnet uns überall – in der Kunst, in der Gesellschaft, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder in der Natur. Die Teilnehmer setzen ihre individuellen Sichtweisen inszenatorisch um. Die entstehenden Projekte orientieren sich an professionellen Auftragsarbeiten und vermitteln praxisrelevante Erfahrungen.

Mehr Informationen zur BFF-Förderpreis-Ausschreibung vom 1. März bis zum 1. Mai 2025 und den Teilnahmebedingungen unter

www.foerderpreis.bff.de

www.instagram.com/bff_foerderpreis

www.facebook.com/bfffoerderpreis