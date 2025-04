Die Technical Image Press Association (TIPA) hat am 17. April die Gewinner der TIPA World Awards 2025 bekannt gegeben. In 40 Kategorien wurden Produkte ausgezeichnet, die sich durch technische Innovation, durchdachtes Design und eine praxisnahe Nutzerorientierung auszeichnen. Die Liste reicht von Kameras und Objektiven über Software und Zubehör bis hin zu Monitoren und Ausgabesystemen.

Alle prämierten Produkte sind abrufbar unter: www.tipa.com/tipa-world-awards-2025

TIPA World Awards 2025: Kameras und Objektive

Ausgezeichnete Kameras

In der Kategorie der Kameras wurden folgende Modelle prämiert:​

Ausgezeichnete Objektive

In der Kategorie der Objektive wurden folgende Modelle ausgezeichnet:​

Internationale Jury und globale Perspektive

Die Auswahl der Preisträger erfolgte im Rahmen der jährlichen Generalversammlung der TIPA-Mitglieder, die 2025 in Istanbul stattfand. An der Abstimmung beteiligten sich Redaktionen aus dem internationalen TIPA-Netzwerk sowie ein Vertreter des japanischen Camera Journal Press Club. Gemeinsam bewerteten sie Produkte aus unterschiedlichen Marktsegmenten – von professionellen bis hin zu verbraucherorientierten Lösungen.

Technologische Entwicklungsschwerpunkte

Die diesjährigen Auszeichnungen spiegeln Entwicklungen wider, die derzeit viele Hersteller beschäftigen:

Fortschritte bei Sensor- und Prozessorarchitektur

Hybridlösungen für Foto- und Videoanwendungen

Produkte mit Fokus auf Workflow-Unterstützung und Bedienbarkeit

Kompakte und mobilitätsfreundliche Designs

Dabei zeigt sich ein zunehmendes Bemühen, technische Leistungsfähigkeit mit einer benutzerzentrierten Gestaltung zu verbinden.

Breite Themenvielfalt: Von Optik bis Speicherlösungen

Neben Kameras und Objektiven wurden auch Produkte aus angrenzenden Bereichen gewürdigt – etwa aus der Farbverwaltung, der Datenspeicherung, dem Bereich der Lichttechnik sowie der Bildausgabe. Die Auswahl verdeutlicht, wie vielfältig und interdisziplinär die Imaging-Branche mittlerweile aufgestellt ist.

Leica erhält Sonderauszeichnung zum 100-jährigen Jubiläum

In einem eigenen Beitrag wurde der Kamera-Hersteller Leica mit einem Special Appreciation Award geehrt – anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der legendären Leica I, die 1925 auf den Markt kam und das Kleinbildformat in der Fotografie etablierte.

Publikumspreis: Photographers’ Choice Awards

Parallel zu den Jury-Entscheidungen konnten Leserinnen und Leser der TIPA-Medien erneut ihre Favoriten bestimmen. Die Photographers’ Choice Awards ermöglichen eine Publikumsbeteiligung in den Kategorien Kameras, Objektive, Zubehör, Services sowie Technik und Design. Die Ergebnisse werden am 10. Oktober 2025 im Rahmen der Imaging World Expo in Nürnberg bekannt gegeben.

Überblick

Die TIPA World Awards 2025 bieten einen aktuellen Überblick über die Entwicklungen und Schwerpunkte innerhalb der Imaging-Branche. Die ausgezeichneten Produkte stehen exemplarisch für technische Reife, praxisorientierte Gestaltung und ein wachsendes Verständnis für die Anforderungen moderner Bildproduktion.

Link zur Gewinnerliste: tipa.com/tipa-world-awards-2025