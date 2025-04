Gesamtsieger 2025 bekannt gegeben

Berlin, 16. April 2025 – Die Sony World Photography Awards gaben heute die Gesamtsieger ihrer 18. Ausgabe bei einer besonderen Gala in London bekannt, bei der führende Persönlichkeiten der Branche zu-sammenkamen, um die diesjährigen Gewinner und ihre Leistungen zu ehren.

Der prestigeträchtige Titel „Fotograf des Jahres 2025“ wurde an den renommierten britischen Fotografen Zed Nelson für seine Serie „The Anthropocene Illusion“ verliehen. Nelson erhält einen Geldpreis in Höhe von 25 000 US-Dollar, eine Reihe digitaler Bildbearbeitungsgeräte von Sony und die Möglichkeit, ein weiteres Werk auf der Ausstellung der Sony World Photography Awards 2026 zu präsentieren.

Nelson wurde aus den 10 Gewinnern des professionellen Wettbewerbs ausgewählt, die bei der heutigen Preisverleihung bekannt gegeben wurden, sowie aus den zweit- und drittplatzierten Finalisten in jeder Kategorie. Im Rahmen des Abendprogramms wurden außerdem die Gesamtsieger der offenen, der Studenten- und der Jugendwettbewerbe ausgezeichnet. Im Laufe des Abends wurde auch die diesjährige Preisträgerin für den herausragenden Beitrag zur Fotografie, die renommierte Dokumentarfotografin Susan Meiselas, geehrt.

Im Laufe von fast zwei Jahrzehnten haben sich die Awards zu einem festen jährlichen Termin für die Entdeckung und Feier der zeitgenössischen Fotografie entwickelt. Jedes Jahr werden bei den Awards die Geschichten und Bilder gewürdigt, die unsere Bildsprache prägen und die Fantasie anregen. Zudem wird eine globale Perspektive auf dieses sich ständig weiterentwickelnde Medium geboten. Die Ausstellung der Sony World Photography Awards 2025 ist vom 17. April bis zum 5. Mai im Somerset House in London zu sehen und präsentiert über 300 Abzüge und Hunderte von Bildern in digitaler Form sowie eine besondere Präsentation von Susan Meiselas.

Fotograf des Jahres

The Anthropocene Illusion ist ein langfristiges Dokumentarfilmprojekt, das sich über sechs Jahre und vier Kontinente erstreckt und das zutiefst zerrüttete Verhältnis zwischen Mensch und Natur erforscht. Ausgehend vom Konzept des „Anthropozäns“, einer Bezeichnung für die aktuelle Periode der Erdgeschichte, die dadurch gekennzeichnet ist, dass der Mensch den größten Einfluss auf die Umwelt ausübt, konzentriert sich Nelsons Serie auf die Reaktion der Menschheit auf ihre Auswirkungen auf den Planeten. Das Projekt befasst sich mit künstlichen Räumen, die von Menschen geschaffen wurden, um die Natur zu „erleben“ und mit ihr zu interagieren, von Safariparks, Naturschutzgebieten und Ferienorten bis hin zu Naturkundemuseen, Zoos und grünen Städten. Nelson nutzt diese Konstruktionen als Objektiv, um die Dissonanz zwischen dem menschlichen Wunsch, mit der Natur verbunden zu bleiben, und der kontinuierlichen Umweltzerstörung durch menschliche Aktivitäten zu untersuchen.

Monica Allende, Vorsitzende der 2025 Professional Jury, kommentiert Zed Nelsons siegreiches Projekt wie folgt: „Die Jury lobte Nelsons dringendes Thema und seine Fähigkeit, komplexe Umweltthemen in eindrucksvolle visuelle Erzählungen umzusetzen. The Anthropocene Illusion illustriert eine Welt, in der die Grenzen zwischen dem Realen und dem Künstlichen verschwimmen, in der die Wildnis in kontrollierten Gehegen überlebt und in der die menschliche Sehnsucht nach der Natur eher durch Spektakel als durch Taten ausgedrückt wird. Nelsons Arbeiten zwingen den Betrachter, seine eigene Rolle in diesem Paradoxon zu hinterfragen und über die Folgen einer Gesellschaft nachzudenken, die sich zunehmend von der natürlichen Welt entfernt. Dieses zeitgemäße Werk erzählt eine der wichtigsten Geschichten unserer Zeit und ist heute wichtiger denn je.“

Gewinner des professionellen Wettbewerbs

Die Gewinnerserien des professionellen Wettbewerbs 2025 wurden von einer Fachjury ausgewählt. Jeder der ausgezeichneten Fotograf*innen zeichnet sich durch einen originellen erzählerischen Ansatz und außergewöhnliche technische Fähigkeiten aus.

Als Teil ihres Preises wurden die Gewinner*innen der Kategorie Professional in diesem Jahr zum ersten Mal eingeladen, an Insights teilzunehmen, einem Tag mit Fachveranstaltungen mit Branchenexperten in London. Die Expert*innen, die aus den führenden Bereichen der institutionellen und kommerziellen Fotografie stammen, gaben den Gewinner*innen Tipps, wie sie ihre Plattformen weiter ausbauen und ihre Reichweite erhöhen können. Alle Gewinner*innen der Kategorien erhalten außerdem digitale Bildbearbeitungsgeräte von Sony. Weitere Informationen über die diesjährigen Gewinner*innen und Finalist*innen des professionellen Wettbewerbs finden Sie unter worldphoto.org.

Die diesjährigen Gewinner sind:

ARCHITEKTUR UND DESIGN

GEWINNERIN: Ulana Switucha (Kanada) für The Tokyo Toilet Project

Finalisten: 2. Platz Andre Tezza (Brasilien); 3. Platz Owen Davies (Vereinigtes Königreich)

KREATIV

GEWINNER: Rhiannon Adam (Vereinigtes Königreich) für Rhi-Entry

Finalist*innen: 2. Platz Irina Shkoda (Ukraine); 3. Platz Julio Etchart & Holly Birtles (Vereinigtes Königreich)

DOKUMENTATIONSPROJEKTE

Gewinner: Toby Binder (Deutschland) für Divided Youth of Belfast

Finalist*innen: 2. Platz Florence Goupil (Peru); 3. Platz Alex Bex (Frankreich)

UMWELT

GEWINNER: Nicolás Garrido Huguet (Peru) für Alquimia Textil

Finalist*innen: 2. Platz Maria Portaluppi (Ecuador); 3. Platz Cristóbal Olivares (Chile)

LANDSCAPE

GEWINNER: Seido Kino (Japan) für The Strata of Time

Finalisten: 2. Platz Lalo de Almeida (Brasilien), 3. Platz Mischa Lluch (Spanien)

PERSPEKTIVEN

GEWINNERIN: Laura Pannack (Vereinigtes Königreich) für The Journey Home from School

Finalisten: 2. Platz Giovanni Capriotti (Italien); 3. Platz Valentin Valette (Frankreich)

PORTRAIT

GEWINNER: Gui Christ (Brasilien) für M’kumba

Finalisten: 2. Platz Raúl Belinchón (Spanien); 3. Platz Tom Franks (Ver-einigtes Königreich)

SPORT

GEWINNERIN: Chantal Pinzi (Italien) für Shred the Patriarchy

Finalisten: 2. Platz Michael Dunn (Bolivien); 3. Platz Antonio López Díaz (Spanien)

STILLLEBEN

GEWINNER: Peter Franck (Deutschland) für Still Waiting

Finalisten: 2. Platz KM Asad (Bangladesch); 3. Platz Alessandro Gan-dolfi (Italien)

WILDTIERE UND NATUR

GEWINNER: Zed Nelson (Vereinigtes Königreich) für The Anthropocene Illusion

Finalisten: 2. Platz Pascal Beaudenon (Frankreich); 3. Platz Kevin Shi (Vereinigte Staaten)