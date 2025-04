Ein wenig die Nase vorn hat das Leica 70–200 mm beispielsweise bei der kürzesten Brennweite bei Offenblende – hier kommt es im CHIP Testlabor auf 2.649 Linienpaaren pro Bildhöhe in der Bildmitte. Das entspricht rund 93 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera Panasonic Lumix DC-S1R mit 47 Megapixel. Mit diesem Wert liegt das Leica knapp 170 Linienpaare pro Bildhöhe vor den beiden anderen 70–200er Zooms von Sigma und Panasonic. In den anderen Brennweitenbereichen sieht das wieder anders aus, und die Werte nähern sich einander immer weiter an. Kurzum: Liegen die Optiken nah beieinander, es ist oft nur ein My.

Hinsichtlich der Objektivgüte überzeugt das Leica 70–200 mm mit sehr geringen Abbildungsfehlern. Der Helligkeitsverlust in den Bildecken (Vignettierung) beträgt bei offener Blende f/2,8 über den gesamten Brennweitenbereich maximal 0,6 Blendenstufen. Wird zweifach abgeblendet, verschwindet die Vignettierung mit nur noch 0,1 Blendenstufen fast vollständig. Die Verzeichnung ist mit maximal 0,2 Prozent sehr gering und im Bild praktisch nicht sichtbar. Auch Farbsäume werden sehr gut korrigiert. Mit einer maximalen Breite von nur 0,5 Pixel bei f/2,8 über den gesamten Brennweitenbereich muss man sich um Farbsäume praktisch keine Sorgen machen.