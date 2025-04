Faszination Zollverein: Fotoausstellung präsentiert unverwechselbares UNESCO-Welterbe

Von der modernsten Steinkohlenzeche der Welt und der leistungsfähigsten Zentralkokerei Europas zum eindrucksvollen Industriedenkmal: Der renommierte Fotograf Thomas Stachelhaus fängt in seiner Ausstellung Faszination Zollverein die Unverwechselbarkeit des UNESCO-Welterbes ein. In 65 großformatigen Fotografien verdeutlicht er den Wandel von einem Ort der Industrie hin zu einem Zentrum für Kunst, Kultur, Bildung, Freizeit und Wirtschaft. Die Ausstellung der Stiftung Zollverein in Kooperation mit der Stiftung Ruhr Museum eröffnet am Sonntag, 30. März 2025, und lädt bis Sonntag, 28. September 2025, dazu ein, Zollverein neu zu entdecken. Begleitend erscheint ein ausführlicher Bildband.

Faszination Zollverein zeigt starke Kontraste: Original erhaltene Übertageanlagen, in denen einst Kohle gefördert und Koks gebacken wurde, stehen modernen Neubauten gegenüber, die heute unter anderem Start-up-Büros oder Kunst-Ateliers beherbergen. Ob bei Tag oder Nacht, in Schwarz-Weiß oder in Farbe – jedes Bild erzählt die Geschichte des lebendigen Welterbes auf ganz eigene Weise. Und das an einem besonderen Ort: Die Fotografien hängen in der Mischanlage der Kokerei Zollverein – die Besucherinnen und Besucher erleben Industriegeschichte genau dort, wo sie tatsächlich geschrieben wurde.

Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zollverein, sagt: „Die Ausstellung ist getragen von dem Anliegen, die faszinierende Geschichte und die lebendige Gegenwart des UNESCO-Welterbes Zollverein in all ihrer Vielfalt zu zeigen und erfahrbar zu machen.“ Prof. Heinrich Theodor Grütter, Vorstand der Stiftung Zollverein und Direktor des Ruhr Museums, ergänzt: „Mit der Fotoausstellung Faszination Zollverein möchten wir die außergewöhnliche architektonische Vielfalt Zollvereins in ausdrucksstarken Bildern einfangen und zugleich Perspektiven und Eindrücke von Zollverein zeigen, die so weitgehend unbekannt sind.“

Ausstellung in der Mischanlage der Kokerei Zollverein

Faszination Zollverein eröffnet am Sonntag, 30. März 2025, und lädt bis Sonntag, 28. September 2025, dazu ein, die Magie dieses besonderen Ortes durch die Linse von Thomas Stachelhaus neu zu entdecken. „Mich begeistert, wie Zollverein auch mit Blick auf seine Architektur Vergangenheit und Zukunft verbindet“, sagt Fotograf Thomas Stachelhaus. „Auf verhältnismäßig engem Raum finden sich historische Gebäude, wie das Stiftungsgebäude aus dem Historismus, über die berühmte Bauhausarchitektur bis hin zu dem hochmodernen komplexen SANAA-Gebäude unterschiedlichste beispielhafte Architekturen aus über einem Jahrhundert wieder. Diese Transformation fasziniert mich und prägt meine Fotografien für diese Ausstellung.“ Die 65 Fotos sind bis zu 2×4 Meter groß und hängen in der Mischanlage der Kokerei Zollverein; hier entfalten die großformatigen Fotografien aufgrund der hohen Räume ihre starke Wirkung. So bewegen sich Besucherinnen und Besucher durch ehemalige Industrieräume, die fast unverändert geblieben sind – ein ganz anderes Raumgefühl als in einem klassischen Museum.

Förderung durch RAG-Stiftung

Die Ausstellung wird durch die RAG-Stiftung gefördert und steht unter der Schirmherrschaft von Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des Vorstands der RAG-Stiftung: „Wir setzen uns dafür ein, die Bergbautradition zu bewahren und dieses Erbe für nachfolgende Generationen lebendig zu halten. Der Erhalt der Kokerei Zollverein und ihre Umnutzung für Kulturprojekte wie diese zeigen eindrucksvoll, wie das industriekulturelle Erbe durch eine gelungene Verbindung aus Tradition und Zukunft nachhaltig weitergetragen werden kann. Deshalb unterstützen wir als RAG-Stiftung und ich persönlich als Schirmherrin diese Ausstellung aus Überzeugung und mit großer Freude.“

Ausführlicher Bildband

Begleitend zur Ausstellung erscheint der ausführliche Bildband Zollverein. UNESCO-Welterbe, herausgegeben von Prof. Dr. Hans-Peter Noll, Prof. Heinrich Theodor Grütter und Peter Feierabend mit den Fotografien von Thomas Stachelhaus. Auf 300 Seiten erzählen kurze Geschichten und 170 Fotografien von der Erhaltung und Weiterentwicklung des Welterbes. Peter Feierabend: „Mit dem Bildband Zollverein. UNESCO-Welterbe möchten wir die Faszination dieses Ortes über die Ausstellung hinaus erlebbar machen. Die ausdrucksstarken Fotografien von Thomas Stachelhaus und die Geschichten zur Entwicklung des Welterbes geben einen einzigartigen Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dieses besonderen Ortes.“

Erhältlich ist der Bildband ab dem 30. März 2025 im Handel, am Infostand der Kokerei Zollverein, in der Buchhandlung Walther König in der Kohlenwäsche und digital im Zollverein-Shop. In der Softcover-Variante gibt es ihn ab 29,95 Euro; als Hardcover ab 59,95 Euro.

Faszination Zollverein

Fotografien von Thomas Stachelhaus

Laufzeit: 30.03. – 28.09.2025 (täglich 12:00 bis 18:00 Uhr / 30.03.2025 ab 14:30 Uhr)

Eintritt: Pay what you want!

Veranstalter: Stiftung Zollverein in Kooperation mit der Stiftung Ruhr Museum

Ort: Mischanlage, Kokerei, UNESCO-Welterbe Zollverein, Essen

Webseite zur Ausstellung