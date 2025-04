Das Nikon N-RAW-Videoformat in Adobe Premiere Pro wird künftig offiziell unterstützt. Adobe plant die Integration des proprietären Videoformats in eine für Ende 2025 vorgesehene Version der Software. Die technische Umsetzung erfolgt über das R3D SDK von RED.

N-RAW ermöglicht den Zugriff auf umfangreiche Bilddaten und richtet sich an Nutzer, die mit Nikon-Kameras arbeiten und ihre Videodaten direkt in der Software Adobe Premiere Pro verarbeiten möchten. Damit erweitert Adobe die Formatunterstützung für professionelle Workflows in der Postproduktion.

Weitere Informationen unter: www.nikon.de

Pressemitteilung Nikon: