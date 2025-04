Canon, Sony, Sigma, Fujifilm und mehr: Die Gerüchteküche in der Fotografiebranche brodelt wieder kräftig. Aktuell kursieren spannende Spekulationen über bevorstehende Kamera- und Objektivneuheiten. So plant Sony eine bisher nie dagewesene Kamera, Sigma denkt über die Wiedergeburt eines legendären Objektivs nach, und Fujifilm lässt seine Nutzer über künftige XF-Objektive abstimmen. Dazu verdichten sich die Anzeichen für zahlreiche weitere Kameras anderer Hersteller. Nachfolgend eine detaillierte Übersicht der neuesten Gerüchte und eine Einschätzung ihrer Glaubwürdigkeit.

Die Gerüchte rund um die Canon EOS R7 Mark II verdichten sich: Laut Canon Rumors könnte die Kamera im dritten oder vierten Quartal 2025 vorgestellt werden. Erwartet wird ein APS-C-Modell mit einem neuen, gestapelten Sensor und einer Auflösung von etwa 40 Megapixeln. Dies würde 8K-Videoaufnahmen ermöglichen und die Kamera als leistungsstarke Option für Sport- und Wildlife-Fotografie positionieren.

Das Gehäusedesign soll sich an der ergonomischen Gestaltung der EOS R5 Mark II orientieren, wobei das Gewicht vergleichbar leicht bleiben soll. Zudem wird über die Einführung eines CFexpress-Typ-B-Slots neben einem UHS-II-SD-Kartensteckplatz spekuliert. Ein weiteres Gerücht betrifft den möglichen Verzicht auf einen mechanischen Verschluss zugunsten eines elektronischen Shutters, was jedoch eine sehr schnelle Auslesegeschwindigkeit erfordern würde. Ob dies tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.​

Zusätzlich kursieren Informationen über eine mögliche zweite Variante der Kamera, die sich stärker an Videografen richtet und möglicherweise den Namen EOS R7 V tragen könnte. Diese Version könnte spezifische Funktionen für Videoaufnahmen bieten, um den unterschiedlichen Anforderungen von Fotografen und Videografen gerecht zu werden.

Unsere Einschätzung:

Die Gerüchte zur Canon EOS R7 Mark II wirken in ihrer Detailtiefe durchaus fundiert – insbesondere die Hinweise auf einen gestapelten APS-C-Sensor mit 40 Megapixeln lassen auf eine erhebliche Leistungssteigerung schließen. Sollte Canon tatsächlich auf einen mechanischen Verschluss verzichten, wäre das ein gewagter Schritt, der eine kompromisslose elektronische Performance voraussetzt. Auch die Idee einer zweiten, videofokussierten Variante (R7 V) zeigt, dass Canon seine APS-C-Reihe differenzierter aufstellen könnte. Insgesamt ein spannendes Gerücht mit Potenzial – aber noch mit einigen offenen Fragen.

Sony: Große Ankündigung mit völlig neuer Kamera erwartet

Laut SonyAlphaRumors bereitet Sony eine bedeutende Produktvorstellung vor. Im Raum steht eine Kamera, „wie man sie noch nie zuvor gesehen hat“ – also ein völlig neues Konzept, das sich nicht in bestehende Serien wie Alpha oder FX einordnen lässt. Technische Details fehlen bisher, doch die Ankündigung könnte unmittelbar bevorstehen. Darüber hinaus soll Sony – neben dem bekannten Gerücht rund um eine Alpha 7 V – angeblich noch eine neue Vlogging-Kamera der ZV-Serie sowie einen möglichen Nachfolger der Alpha 6400 in der Pipeline.

Unsere Einschätzung:

Solche Formulierungen wecken natürlich Erwartungen. Sollte Sony tatsächlich ein neuartiges Kamerasystem präsentieren, hätte das das Potenzial, den Markt ähnlich zu beeinflussen wie einst die Alpha 7. Ohne technische Details bleibt das Ganze jedoch im spekulativen Bereich – noch.

Sigma: Bringt Sigma das Canon EF 200mm f/1.8L zurück?

Wie das Photografix Magazin berichtet, arbeitet Sigma möglicherweise an einer modernen Version des legendären Canon EF 200mm f/1.8L USM. Basis der Spekulation ist ein bereits 2020 eingereichtes Patent für ein entsprechendes Objektiv, das für spiegellose Systeme – konkret L-Mount und Sony E-Mount – gedacht sein könnte.

Unsere Einschätzung:

Ein 200mm f/1.8 wäre nicht nur technisch beeindruckend, sondern auch eine echte Marktlücke. Das Originalobjektiv genießt Kultstatus – eine Neuauflage durch Sigma hätte Signalwirkung. Das Patent verleiht dem Gerücht Substanz, eine Umsetzung scheint durchaus realistisch.

Fujifilm: Nutzer stimmen über kommende Objektive ab

FujiRumors berichtet von einer aktuellen Umfrage seitens Fujifilm, in der Nutzer aus einer Liste potenzieller XF-Objektive ihre Wunschmodelle wählen können. Zuvor hatte Fujifilm bereits ähnliche Abstimmungen durchgeführt, die unter anderem zum kommenden XF23mm Pancake und dem XF500mmF5.6 geführt haben. Zur Wahl stehen aktuell acht weitere Objektive, darunter ein XF16-60mm f/2.8-4.0, ein kompaktes XF12mm f/2.0 und ein neues XF18-300mm Superzoom. Übrigens, unseren Erfahrungsbericht zur neuen Fujifilm GFX100RF finden Sie hier.

Unsere Einschätzung:

Fujifilm setzt auf Transparenz und Kundennähe. Dass viele dieser Objektive tatsächlich realisiert werden, zeigt der Blick in die jüngere Vergangenheit. Ein spannender, demokratischer Ansatz in der Produktplanung.

Fazit

Die aktuelle Gerüchtelage ist vielseitig und reich an Details. Ob Sonys große Innovation, Sigmas legendäre Neuauflage oder neue Objektive von Fujifilm – 2025 verspricht ein ereignisreiches Jahr für die Kamerawelt zu werden. Dabei lohnt es sich besonders, die offiziellen Ankündigungen der kommenden Monate genau im Auge zu behalten.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den genannten Informationen aktuell um Gerüchte handelt, deren Genauigkeit variieren kann. Wie immer gilt es, offizielle Ankündigungen der Hersteller abzuwarten.