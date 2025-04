Videofunktionen

Im Videomodus unterstützt die Lumix S5D einige Auflösungen, die bei der älteren S5 nachträglich durch Firmware-Updates ergänzt wurden. So filmt die S5D intern im MOV-Format in C4K-Auflösung mit 30p, 150 Mbps (4:2:2 10-Bit LongGOP) sowie in C4K-Auflösung mit 60p, 150 Mbps (4:2:0 8-Bit LongGOP) – Letzteres allerdings nur im APS-C- oder „Pixel/Pixel“-Modus. Darüber hinaus unterstützt die Lumix S5D die 12 Bit RAW-Videoausgabe in 5,9K- oder 4K-Auflösung über HDMI an einen ATOMOS HDMI Field Monitor/Recorder „Ninja V+“ sowie einen Blackmagic Video Assist 5 Zoll 12 G HDR oder einen Blackmagic Video Assist 7 Zoll 12 G HDR. Mit V-Log und V-Gamut kann das Videomaterial einen hohen Dynamikumfang von etwa 14 Blendenstufen abdecken. Für professionellen Videoton bietet die Lumix S5D zwei 3,5-mm-Klinkenbuchsen für ein externes Mikrofon und einen Kopfhörer.

Ist die S5D nur was für Filmer?

Bedenkt man, dass sich die Kompatibilität zum DJI LiDAR Fokussystem in erster Linie an Videografen richtet und die Kamera ansonsten weitgehend „nur“ die Ausstattung und Funktionen der älteren Lumix S5 inklusive deren Firmware-Updates mitbringt, stellt sich die Frage, inwieweit die Lumix S5D auch für Fotografen interessant ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Panasonic mittlerweile mit der Lumix S5II eine in vielen Punkten verbesserte Nachfolgerin vorgestellt hat. Interessant wird die Lumix S5D für Fotografen vor allem durch ihren Preis. Zum Zeitpunkt des Tests liegt der Straßenpreis bei etwa 1.200 Euro für das Kit der S5D mit dem kompakten Standardzoom Lumix S 18-40mm F4.5-6.3. Eine „Body-only“-Option ist von Panasonic nicht vorgesehen. Mit einem attraktiven Preis von 1.200 Euro inklusive Objektiv ermöglicht die Lumix S5D Fotoenthusiasten einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die Klasse der Vollformatkameras.