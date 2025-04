Die weltweite Konsumlaune steigt – mit Ausnahme einiger Regionen wie Deutschland und Großbritannien. Roland Berger und Potloc zeigen: Mehr Optimismus bedeutet mehr Ausgaben, vor allem online. Währenddessen setzt Best Buy auf Influencer-Marketing und führt mit dem Creator-Programm neue Verkaufsmodelle ein. Und ChatGPT sorgt mit seinem neuen Gedächtnis-Feature für Gesprächsstoff – die KI wird persönlicher, lernfähiger und könnte den digitalen Alltag nachhaltig verändern. Die wichtigsten Imaging Business News der KW16/25 – kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW16/25

Verbraucher insgesamt optimistisch gestimmt

Weltweites Verbraucherverhalten 2025: Mehr Optimismus führt zu höheren Ausgaben, Online und neue Plattformen wachsen weiter. Das zeigt die vierte Ausgabe der Studienreihe „Decoding consumer behavior“, in der Roland Berger und Potloc das Verbraucherverhalten weltweit analysieren. In China ist der Anteil der positiv gestimmten Befragten mit 85 Prozent am höchsten, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 79 Prozent, während umgekehrt in Deutschland 52 Prozent und in Großbritannien 42 Prozent eher pessimistisch gestimmt sind. Diese Ergebnisse spiegeln die regional unterschiedlichen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen. Der Optimismus, aber auch gestiegene Kosten und Inflation führen dazu, dass 66 Prozent der Befragten für 2025 mit höheren Ausgaben rechnen – 14 Prozentpunkte mehr als 2024. Auch als Reaktion darauf planen 38 Prozent, mehr online zu kaufen, sowohl bei etablierten Onlineanbietern als auch bei neuen Social-Commerce-Plattformen. Für etablierte Einzelhändler bedeutet dies eine Herausforderung, der sie mit einer Zwei-Kanal-Strategie begegnen können, um die Bedürfnisse der Kunden nach Bequemlichkeit, (Preis-)Effizienz und Produktvielfalt einerseits und nach Beratung und Einkaufserlebnis andererseits zu erfüllen.

Mehr Informationen bei www.ad-hoc-news.de

Best Buy setzt auf Creators

Der US-Handelsriese kündigte das „Best Buy Creator-Programm“ an, eine Plattform, die es Influencern und Kreativen ermöglicht, direkt mit Best Buy zusammenzuarbeiten und Kunden bei der Entdeckung neuer Produkte und Technologien zu unterstützen. Als Teil des Programms führte das Unternehmen „Best Buy Storefronts“ ein, ein neues kuratiertes Einkaufserlebnis, bei dem Kunden bei ihren Lieblings-Influencern und -Creators einkaufen können. Storefronts geben den Partnern die Möglichkeit, einen sogenannten One-Stop-Shop zu erstellen, um die in ihren Beiträgen vorgestellten Produkte hervorzuheben und eine Provision für Verkäufe zu erhalten. Wie und ob das in der Praxis funktioniert – wir bleiben am Ball.

Mehr Informationen auf thedeadpixelssociety.com (Englisch)

ChatGPT bekommt Gedächtnis

„It can now reference all your past conversations.“ Mit diesem Satz läutete ChatGPT Mastermind Sam Altman neulich nach Meinung vieler Experten ein neues KI-Zeitalter ein. Denn: Ab jetzt wird sich ChatGPT merken, wer du bist, was deine Präferenzen sind – und dich in Zukunft deutlich persönlicher und konkreter auf allen deinen digitalen Wegen begleiten. Das Tool merkt sich alle vorherigen Kontexte, lernt also sich stetig selbst verbessernd und baut so eine echte „Arbeitsbeziehung“ zu dir auf. ChatGPT wird dadurch zu einem persönlichen, jederzeit helfenden „Kollegen“. Aber keine Angst: Man kann die Funktion jederzeit deaktivieren oder nur temporär nutzen. Wie gesagt: Das neue Tool hat das Zeug zu einem echten Game-Changer.

Mehr lesen auf www.cnbctv.com (Englisch)