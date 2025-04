Leica Camera AG erweitert Vertriebsnetzwerk und übernimmt den Leica Store Nürnberg

Wetzlar, 03. April 2025. Die Leica Camera Deutschland GmbH, eine Tochter der Leica Camera AG, übernimmt den Leica Store Nürnberg, der vor acht Jahren gemeinsam als Partner-Store gegründet wurde. Damit stärkt Leica ihr Vertriebsnetzwerk und unterhält neben dem Flagshipstore in der Leica Welt in Wetzlar, acht eigene Leica Stores (Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und München mit zwei Niederlassungen) sowie drei weitere Partner Stores in Heidelberg, Konstanz sowie einen in der Wetzlarer Altstadt. Alle Leica Stores zeichnen sich durch ein einheitliches Designkonzept aus und machen die Marke und die Welt der Leica Fotografie erlebbar. Hinzu kommt ein deutsches Netzwerk aus 60 autorisierten Boutiquen und Händlern im Fotofachhandel.

„Mit der Übernahme des Leica Store Nürnberg setzen wir konsequent auf eine direkte und hochwertige Betreuung unserer Kundinnen und Kunden. Der Store ist nicht nur ein herausragender Standort für unser Vertriebsnetz, sondern auch ein Ort der Inspiration für Fotobegeisterte – insbesondere durch die integrierte Leica Galerie, die regelmäßig hochkarätige Ausstellungen präsentiert. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem bestehenden Team diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben,“ sagt Falk Friedrich, Geschäftsführer der Leica Camera Deutschland GmbH.

Christoph Hillgärtner, Head of Retail der Leica Camera Deutschland GmbH, ergänzt: „Unsere Stores sind mehr als Verkaufsflächen. Sie sind Erlebnisorte, an denen Besucherinnen und Besucher die gesamte Leica Welt entdecken können. Neben unseren verschiedenen Kamerasystemen erwartet unsere Kundinnen und Kunden hier das komplette Leica Ökosystem, darunter die Leica Uhrenkollektion sowie die hochwertigen Kurzdistanzprojektoren. Damit schaffen wir ein einzigartiges Markenerlebnis, das die Innovationskraft und Vielseitigkeit von Leica widerspiegelt.“

Kontinuität für Kundinnen und Kunden sowie für das Nürnberger Team ist gewährleistet. Neben dem vollständigen Leica Produktportfolio bietet der Store auch persönliche Beratung, Workshops und Ausstellungen sowie eine Galerie, die Leica Fotografie in ihrer ganzen Vielfalt erlebbar macht.

Über Leica Camera

Die Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten mit einer über 150-jährigen Unternehmensgeschichte. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten. Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit über 120 Leica Stores.

Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur ist die Förderung der Kultur der Fotografie mit weltweit rund 30 Leica Galerien, Leica Akademien sowie internationalen Auszeichnungen wie dem Leica Hall of Fame Award und dem Leica Oskar Barnack Award (LOBA).