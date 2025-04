Der Think Tank Airport Navigator V2.0 ist ein robuster Trolley mit TSA-Schloss, der die Ausrüstung beim Shooting und auf Reisen sehr gut schützt. Wir haben ihn uns genauer angesehen.

In teilweise hektischen Aufnahmesituationen wie bei der Event- und Hochzeitsfotografie ist es wichtig, dass die Kameraausrüstung in einer robusten und flexiblen Tasche untergebracht ist, die Stöße abfängt, vor Regen schützt und zudem verhindert, dass jemand im Gedränge unbefugt in die Tasche greift. Der Kamera-Trolley Airport Navigator V2.0 von Think Tank erfüllt diese Anforderungen sehr gut. Der 42 x 42 x 26,5 Zentimeter große Fotokoffer steht auf vier stabilen Rädern mit Doppelrollen, die sowohl auf zwei als auch auf vier Rollen ein leichtgängiges Manövrieren ermöglichen und bei Bedarf vom Fotografen selbst mittels eines Sechskantschlüssels ausgetauscht werden können. Zum Be- und Entladen des Koffers kann das Fotohauptfach über einen Reißverschluss an der Vorderseite geöffnet werden. Für den Schnellzugriff auf die Ausrüstung ist auch das Öffnen von der Oberseite des Koffers möglich. Der Innenraum bietet reichlich Platz für unterschiedliche Ausrüstungskonfigurationen. So finden beispielsweise zwei Profikameras mit drei bis vier lichtstarken Standard-Zoomobjektiven oder Festbrennweiten sowie ein Aufsteckblitz Platz. Durch die gute Innenhöhe von rund 30 Zentimetern können auch längere Teleobjektive oder Lichtequipment untergebracht werden. Es gibt drei dick gepolsterte Innenwände und weitere dünnere Zwischenwände, um das Fotofach an die eigene Ausrüstung anzupassen. An der Innenseite der Vorderwand, mit der auch das Hauptfach geöffnet wird, befindet sich ein weiteres Fach für Notebooks bis 16 Zoll. Ein Stativ kann mit zwei Gurten an der Kofferoberseite befestigt werden. In zwei Seitentaschen ist Platz für Getränke und weiteres Zubehör.

Think Tank Airport Navigator V2.0 Trolley: Viele nützliche Extras

Der Koffer wird mit einem ausziehbaren Teleskopgriff bewegt. Alternativ kann der Koffer auch mit dem mitgelieferten Schultergurt über der Schulter getragen werden. Soll der obere Schnellzugriff über einen längeren Zeitraum geöffnet bleiben, zum Beispiel, um zwischen Kameras zu wechseln, kann der Teleskopgriff durch die gepolsterte Griffmulde des geöffneten Kofferoberteils geschoben werden (siehe Bild 4). So bleibt der Koffer geöffnet. Zum Schutz der Ausrüstung wird der Airport Navigator V2.0 mit einem Regencape geliefert und ist mit einem TSA-Zahlenschloss ausgestattet. Damit lassen sich die Reißverschlüsse der Vorderseite und der Oberseite gleichzeitig verriegeln (Bild 2).