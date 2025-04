Die Godox KNOWLED P1200R Hard PRO ist ein neues LED-Panel für Film- und TV-Produktionen mit 1300 Watt Leistung im kompakten 2×1-Format. Das RGB-Panel bietet präzise Farbanpassung, eine Farbtemperatur von 1.800K bis 10.000K sowie CRI 96+ und TLCI 98+ für hochwertige Farbwiedergabe. Preis: rund 6.000 Euro

Die IP65-zertifizierte Bauweise macht das Panel wetterfest, die Steuerung erfolgt per CRMX, DMX, Bluetooth oder direkt am Gerät. Dank Hard-Light-Technologie, optionalem Lichtformungszubehör und leisem Betrieb eignet sich das Panel für flexible Einsätze im Studio und on location.

Die Godox KNOWLED P1200R Hard PRO ist in Kürze für 5.999,99 Euro (UVP) bei autorisierten Händlern in Deutschland erhältlich.

Pressemitteilung Transcontinenta: