Finden Sie Ihre eigene Nische in der Fotobranche. Was so einfach klingt, ist oft gar nicht so leicht, deshalb geben wir Ihnen mit Hilfe der beiden Profi-Fotografen Kate Hibberd und Ben Blight ein paar Business-Tipps auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen in der Fotobranche.

Die meisten professionellen Fotografen sind mehr als fähig, qualitativ hochwertige Bilder in einer Vielzahl von Genres und Stilen zu machen – warum also nicht ein bisschen von allem anbieten? Der Versuch, es allen recht zu machen, kann jedoch schiefgehen. Sie könnten sich zu sehr verzetteln, das Portfolio könnte unzusammenhängend wirken, und Ihre wahren Fähigkeiten und Ihre Leidenschaft könnten verwässert erscheinen. Wenn Sie beispielsweise zu einem Vorstellungsgespräch als Weinsommelier gehen, würden Sie Ihr Wissen über Wein verkaufen und Ihre Fähigkeiten in diesem speziellen Bereich betonen. Sie würden Ihrem potenziellen Arbeitgeber nicht von jedem anderen alkoholischen Getränk erzählen, das Sie jemals probiert haben. Mit anderen Worten, Sie würden Ihre Nischenfähigkeiten und Ihr Nischenwissen hervorheben. Warum sollte es also anders sein, wenn Sie Ihre Fähigkeiten als Fotograf verkaufen?

Finden Sie Ihre Nische: Business-Tipps

Kate Hibberd (@dorset_kate), eine Fotografin aus Dorset im Vereinigten Königreich, sagt: „Ich sehe definitiv einen Unterschied zwischen Aufträgen, die ich annehme, weil ich das Geld brauche, und Projekten, die ich aus Leidenschaft mache. Bei Letzterem hole ich das Beste aus mir heraus, und diese Arbeiten haben mir oft Türen geöffnet. Mein Tipp ist: Bleiben Sie offen für alles, und probieren Sie alle möglichen Genres aus. Ihre Nische wird Sie finden.“ Wenn Sie Ihre Nische gefunden haben, können Sie einen Kundenstamm aufbauen und sich als zuverlässiger Fotograf etablieren. Wenn Sie erst einmal Fuß gefasst haben, können Sie sich für die richtigen Kunden von Ihrem Schwerpunkt entfernen, wenn Sie möchten. Wenn man sich ab und zu etwas Neues einfallen lässt, um sich selbst herauszufordern, bleibt es spannend. Der ebenfalls aus Südengland stammende Fotograf Ben Blight (@ben_j_blight) hat sich als Motorradfotograf und Videofilmer einen Namen gemacht. Seine Arbeit hat sich jedoch weiterentwickelt, und obwohl seine Themen variieren, ist der allgemeine Stil seiner Aufnahmen zu seiner Nische geworden. „Am Anfang war es für mich wichtig zu zeigen, dass ich zwar eine Nische habe, mein Stil und meine Themen aber auch auf andere Genres übertragbar sind, sodass neue Kunden davon profitieren können. Das bedeutet, dass ich mich sowohl mit Zufriedenheit als auch mit Geschäftswachstum belohnen kann.“

Finden Sie heraus, was Sie reizt

Das Beste an der Arbeit als selbstständiger Fotograf ist, dass Sie Ihren Schwerpunkt selbst wählen können. Natürlich sind einige Genres der Fotografie gefragter als andere, und einige Genres sind ziemlich gesättigt, sodass Sie härter arbeiten müssen, um sich von anderen abzuheben. Ihre Leidenschaft und Freude an dem, worauf Sie sich konzentrieren, wird sich jedoch in Ihrer Arbeit widerspiegeln. Wenn Sie etwas fotografieren, das Ihnen Spaß macht, werden Sie wahrscheinlich kreativer und experimentierfreudiger und können sich so von der Masse abheben.

Welche Kunden wollen Sie?

„Die ersten Jahre eines Fotogeschäfts können schwierig sein. Einige finden sich schon innerhalb der ersten zwei Jahre gut zurecht, bei anderen kann es länger dauern“, sagt Hibberd. „Wenn man die richtigen Kunden findet, kann man sich zu dem Kreativen entwickeln, der man sein möchte, und mit den Menschen zusammenarbeiten, mit denen man arbeiten möchte. Und denken Sie daran, dass es immer in Ordnung ist, ‚nein‘ zu sagen, wenn ein Kunde für Sie nicht der Richtige ist.“

Nutzen Sie SEO

Sie werden die gewünschten Kunden anziehen, wenn Sie klar sagen, was Sie anbieten und auf welche Genres Sie sich spezialisiert haben. Außerdem sparen Sie insgesamt Zeit, da Sie sich nicht durch Aufträge wühlen müssen, die nicht zu Ihnen passen und die Sie nicht machen wollen. Wenn Sie Ihre Nische kennen, können Sie die richtigen Schlüsselwörter auf Ihrer Website verwenden, damit Ihre Kunden Sie leichter finden können. Ein Beispiel: „Fotograf in Nordrhein-Westfalen“ gibt es viele – mit „Fotograf in Köln“ grenzen Sie dies deutlich ein.

Das passende Genre

Bevor Sie sich auf ein bestimmtes Genre festlegen, sollten Sie darüber nachdenken, wie es Ihr Leben beeinflussen könnte. Wenn Sie Ihre Wochenenden und Abende für Ihr Privat- oder Sozialleben freihalten möchten, dann ist der Beruf des Hochzeitsfotografen nicht der richtige für Sie. Wenn Sie gerne reisen und viel draußen sein wollen, ist die Studiofotografie auch nicht das Richtige für Sie. „Es gibt Hunderte von Nischen in der Fotobranche. Der Schlüssel zu einem langen Leben in der kreativen Welt liegt darin, die Nische zu finden, die zu Ihnen und Ihrer Work-Life-Balance passt und mit der Sie das gewünschte Einkommen erzielen können“, sagt Hibberd.

Portfolio optimieren

Ihr Portfolio ist das wichtigste Mittel, mit dem potenzielle Kunden Sie finden können, also stellen Sie sicher, dass es Ihre Nische widerspiegelt. Achten Sie darauf, dass Ihr Instagram-Raster nicht unzusammenhängend aussieht und dass Ihre Website das Beste aus Ihrer Arbeit in dem von Ihnen gewählten Bereich zeigt. Ihr Portfolio muss zeigen, was Sie bieten und was Sie zur richtigen Person für den Job macht.