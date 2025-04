BenQ PVS7: Portabler On-Kamera-Monitor für anspruchsvolle Foto- und Videografen

Oberhausen, den 31. März 2025 – BenQ stellt mit dem PVS7 einen externen Kamera-Monitor mit 7 Zoll (17,78 cm) Bilddiagonale und kompakten Gehäusemaßen von 126 x 194,8 x 38,6 mm und einem IPS-Touch-Panel mit einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln vor. Der Feldmonitor wurde speziell für die Bedürfnisse von professionellen Fotografen und Videografen entwickelt. Mit einer Helligkeit von 2000 Nits ermöglicht der PVS7 die Ansicht und Kontrolle von Aufnahmen in Echtzeit – selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Der Feldmonitor überzeugt durch eine robuste Bauweise und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – ideal für professionelle Aufnahmen im Studio und unterwegs im Freien. Der PVS7 ist ab sofort im Handel zum unverbindlichen Verkaufspreis von 991 Euro inkl. MwSt. erhältlich.

Der neue BenQ On-Kamera-Monitor bietet Fotografen und Filmemachern ein professionelles Tool, mit dem sie während des Shootings direkt am Set die Schärfe und Beleuchtung ihrer Aufnahmen prüfen können. Dank einem horizontalen und vertikalen Betrachtungswinkel von 178 Grad können zwei Personen gleichzeitig bequem das Bild betrachten. Die hohe Helligkeit von 2000 Nits bietet eine viermal höhere Leuchtdichte als typische Smartphone-Displays, was den Monitor besonders bei Outdoor-Drehs unter schwierigen Lichtverhältnissen nützlich macht. Eine antireflektierende Beschichtung reduziert Reflexionen auf nur 5 Prozent, wodurch die Sichtbarkeit in extremen Lichtbedingungen erheblich verbessert wird.

Akkurate Farben für professionelle Aufnahmen und Nachbearbeitung

Der PVS7 unterstützt den Rec.709-Farbraum und bietet eine 100 prozentige sRGB-Abdeckung. Mit der BenQ AQCOLOR-Technologie sorgt der Monitor für eine exzellente Farbgenauigkeit und gleichmäßige Farbdarstellung auf allen Displays. So bleibt die Farbtreue während der gesamten Produktion erhalten und ermöglicht eine konsistente Bildqualität von der Aufnahme bis zur Nachbearbeitung. Außerdem können verschiedene LUT-Dateien einfach über die microSD-Karte hochgeladen werden, sodass jeder Stil direkt am Set angezeigt und optimal abgestimmt werden kann.

Sturzsicher und robust – für jedes Drehumfeld

Dank seiner robusten Bauweise, verstärkten Kanten und einem Sturzschutz aus bis zu 1,5 m Höhe ist der PVS7 der ideale Begleiter für den Außeneinsatz. Der widerstandsfähige Bildschirm mit einer Härte von 6H garantiert Langlebigkeit und Schutz vor äußeren Einflüssen. Ein flexibler Schutzrahmen ermöglicht die Anpassung an verschiedene Kamerapositionen, während die universelle Abschirmhaube für klare Sicht auch bei starkem Umgebungslicht sorgt.

Umfassende Kompatibilität und zuverlässige Übertragung

Der PVS7 ist mit den gängigen Kameramodellen von Sony, Canon und vielen anderen kompatibel. Dank HDMI- und SDI-Anschlüssen sowie einem speziell geschützten Design gewährleistet der Monitor eine stabile, latenzfreie Videoübertragung ohne Signalverluste – auch über größere Entfernungen. Durch das hochleitfähige Metallgehäuse wird Wärme effizient abgeführt, während die natürliche Konvektion eine lautlose Kühlung ermöglicht – ideal für geräuschsensitive Aufnahmen wie ASMR-Videos. Zudem benötigt der PVS7 20 Prozent weniger Akkuleistung als vergleichbare Geräte, was eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Er ist kompatibel mit Akkus der Sony NPF-L-Serie.

Umweltbewusstes Design

Der PVS7 setzt auf Nachhaltigkeit: Der On-Kamera-Monitor besteht zu 85 % aus recyceltem Material und wird in vollständig recycelbaren Verpackungen geliefert. Mit der praktischen Auto-Power-Off-Funktion schaltet sich der Monitor nach 10, 20 oder 30 Minuten Inaktivität automatisch aus, was die Energieeffizienz fördert.

Präzise Farbwiedergabe direkt ab Werk

Jeder BenQ PVS7 wird mit einem individuellen Kalibrierprotokoll ausgeliefert, um eine präzise Farbwiedergabe direkt nach dem Auspacken zu gewährleisten.

Weitere Informationen zum BenQ PVS7 sind unter folgendem Link erhältlich: https://bit.ly/BenQ_ Kameramonitor