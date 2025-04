Die Leica Galerie Konstanz präsentiert ab dem 12. April 2025 die Ausstellung „ORIGIO“ von Milena Schilling. Die Serie zeigt Unterwasseraufnahmen von 45 Menschen aus Konstanz, fotografiert nackt im Bodensee. Die Bilder thematisieren das Wasser als Ursprung des Lebens und verbinden Körpervielfalt mit Naturbeobachtung.

Die Eröffnung findet am 11. April um 19:00 Uhr in Anwesenheit der Künstlerin statt. Am 12. April um 12:00 Uhr führt Milena Schilling persönlich durch die Ausstellung. Der Eintritt ist frei, die Werke sind bis zum 12. Juli 2025 zu sehen. Die Ausstellung wird durch Leica Camera Deutschland, Aquatech, Whitewall und den Kulturfonds der Stadt Konstanz unterstützt.

Pressemitteilung Leica Galerie Konstanz: