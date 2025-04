Die eigenen Urlaubsbilder in bester Qualität auf echtem Fotopapier, um den Urlaub noch einmal zu Revue passieren zu lassen. Wir haben das HD Premium Fotobuch des österreichischen Anbieters fotobook.at genauer unter die Lupe genommen.

Der Fotodienstleister fotobook.at aus Tirol bietet ein breites Sortiment von HD-Fotoabzügen über Kalender und Wandbilder bis hin zu Fotogeschenken und natürlich Fotobüchern. Wir haben uns das HD Premium Fotobuch genauer angesehen und Fotos von einer Reise nach London im Format DIN A4 quer mit mattem Umschlag und 24 Seiten auf glänzendem Canon-HD-Fotopapier mit Layflat-Bindung bestellt. Der Preis für diese Konfiguration beträgt 44,99 Euro plus 4,99 Versandkosten von Österreich nach Deutschland. Wer es eilig hat, kann für 9,50 Euro zusätzlich eine Expressproduktion in ein bis zwei Werktagen buchen. Die normale Produktionszeit beträgt vier bis sechs Tage plus Versand.

HD Premium Fotobuch von fotobook.at im Check: Software mit vielen Vorlagen

Fotobücher können bei fotobook.at entweder online, per App oder mit der Software Designer erstellt werden, die für Windows und MacOS erhältlich ist. Wir haben unser Test-Fotobuch damit gestaltet. Wer Zeit sparen möchte, kann die Bilder mit dem „Smart Assistant“ automatisch auf den Seiten platzieren lassen. Wir haben uns für die manuelle Seitengestaltung entschieden. Die Software schlägt beim Start verschiedene Layout-Optionen mit Platzhaltern für Bilder und Texte auf den Seiten vor. Zusätzlich werden zahlreiche weitere Layoutvorlagen für Einzel- und Doppelseiten angeboten, die auf die Buchseiten gezogen werden können. So war unser Wunschlayout schnell erstellt. Wer möchte, kann eigene Layouts speichern. Unser Tipp: Bei Aktivierung der automatischen Bildoptimierung wird der Optimierungseffekt „live“ in der Software sichtbar.

Top-Verarbeitung & Bildqualität

Das Ergebnis gefällt uns ausgesprochen gut. Der Umschlag des fertigen HD Premium Fotobuchs wirkt sehr stabil, und die Ecken der Innenseiten sind sauber verklebt (Bild). Auch die Bildqualität ist unserer Meinung nach erstklassig. Das glänzende Fotopapier sorgt für intensive Farben und gute Kontraste. Hinzu kommt eine sehr gute Detailschärfe. Beim Durchblättern blieben keine sichtbaren Fingerabdrücke zurück – klasse!

Fazit

Das HD Premium Fotobuch mit echtem Fotopapier und Layflat-Bindung von fotobook.at macht einen erstklassigen Eindruck. Verarbeitung und Bildqualität sind top! Toll, dass man den Effekt der automatischen Bildoptimierung schon vor der Bestellung sehen kann.