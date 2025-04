Im CHIP Testlabor haben wir uns von der Schärfeleistung überzeugen können. Mit 3.157 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) in der Bildmitte bei offener Blende und kürzester Brennweite erreicht das Sigma an unserer 60-Megapixel-Messkamera Sony Alpha 7R IV sehr gute 97 Prozent der möglichen Auflösung. In den Ecken fällt die Auflösung bei 24 mm und Blende f/1,8 etwas stärker auf 69 Prozent ab. Bei 45 mm, also bei längster Brennweite, sinkt die Auflösung in der Bildmitte bei offener Blende zwar leicht auf 3.141 Lp/Bh (94 Prozent), dafür holt das Sigma-Zoom in den Ecken mit 79 Prozent der möglichen Auflösung mehr Details heraus.

Typische Abbildungsfehler werden gut korrigiert. Die Verzeichnung war im Labor bei kürzester Brennweite gleich Null. Bei mittlerer Brennweite kommt es zu seiner geringen Krümmung von 0,3 Prozent. Bei längster Brennweite sind es ebenfalls lediglich 0,4 Prozent. Die Breite der Farbsäume bleibt bei Offenblende f/1,8 über den gesamten Zoombereich unter einem Pixel. Die Vignettierung liegt bei bei offener Blende bei rund einer Blendenstufe über die gesamte Brennweitenspanne. Durch zweifaches Abblenden lässt sich der Helligkeitsverlust zwar etwas reduzieren – mit 0,6 Blendenstufen bleibt er aber sichtbar. Hier kann man entweder weiter abblenden oder die leichte Vignettierung in der Bildbearbeitung entfernen, falls sie stören sollte.

Der Autofokus arbeitet sehr zuverlässig mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von 95 bis 98 Prozent über den gesamten Zoombereich.

Vignettierung des Sigma 28-45 mm f/1,8 DG DN (A) für Sony E

Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.