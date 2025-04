Ratingen, Deutschland, 07. April 2025 — ASUS gab heute seine Teilnahme an der NAB Show 2025 bekannt. Besucher des ASUS Standes haben die Möglichkeit, die Zukunft der Content-Erstellung mit Live-Demonstrationen der neuesten ASUS ProArt-Angebote zu erleben. Zu den ausgestellten Produkten gehört das Debüt des ProArt Cinema PQ09-Monitors mit dem größten ASUS microLED-Display aller Zeiten. Außerdem werden das ProArt Display 6K PA32QCV und der ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1-Kalibrator vorgestellt. Außerdem wird der 16-Zoll-ProArt P16 zu sehen sein, ein kreatives Kraftpaket von einem Laptop, ausgestattet mit einer 50 TOPS NPU, bis zu einem AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Prozessor und bis zu einer NVIDIA GeForce RTX™ 5070 Laptop-GPU. Darüber hinaus wird auf der NAB Show 2025 die neueste Ausgabe der ProArt Masters’ Talks-Reihe stattfinden, bei der renommierte Kreative ihre Sichtweisen zu aktuellen Trends teilen.

NAB Show

6. – 9. April 2025

Las Vegas Convention Center

South Hall Lower, ASUS ProArt-Stand Nr. SL6823

Darüber hinaus bietet der PA32QCV umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter zwei Thunderbolt™ 4-Ports mit 96-Watt-Stromversorgung und Daisy-Chain-Unterstützung. Außerdem gibt es einen DisplayPort™ 1.4 (mit Display Stream Compression), einen HDMI® 2.1-Anschluss und einen USB-Hub, um eine nahtlose Integration in jeden Workflow zu gewährleisten. Die integrierte Auto-KVM-Funktion ermöglicht das mühelose Umschalten und Steuern zwischen zwei angeschlossenen Laptops oder PCs über eine einzige Tastatur und Maus und erleichtert so das Multitasking.

Während der NAB Show wird der PA16USV in Live-Demos in verschiedenen Arbeitsabläufen am Set vorgestellt, darunter Direktüberwachung, Fokusziehen und DIT-Cart-Einsatz.

Der vielseitige ProArt CaliContrO MCA02 3-in-1-Kalibrator arbeitet mit ASUS exklusiven Apps für die Hardware- und Softwarekalibrierung kompatibler ProArt-Displays. Er kann an einen kompatiblen Monitor angeschlossen werden, um direkten Zugriff auf das On-Screen-Display (OSD) für schnelle Anpassungen zu ermöglichen, und unterstützt Vibrationsrückmeldung. Der Kalibrator bietet eine sofortige und präzise Steuerung von Adobe Apps und anderen Anwendungen, indem er Tastenkombinationen ermöglicht. Maßgeschneiderte Tastenkombinationen ermöglichen es Benutzern, Bilder zu vergrößern und zu verkleinern oder die Pinselgröße schnell anzupassen, indem sie einfach das integrierte Drehrad von ASUS verwenden. Die Standardschnittstelle kann sogar an bestimmte Arbeitsstile angepasst werden.

Das leistungsstarke ProArt X870E-Creator WiFi-Mainboard bietet eine Reihe innovativer Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse von Ingenieuren und Kreativprofis zugeschnitten sind. Es beschleunigt Arbeitsabläufe durch seine enorme Bandbreite, blitzschnelle Geschwindigkeiten und eine außergewöhnliche Energieeffizienz, die durch DDR5-RAM der nächsten Generation ermöglicht wird. Mit PCIe® 5.0-Konnektivität gewährleistet das ProArt X870E-Creator WiFi die Kompatibilität mit den schnellsten SSDs und Grafikkarten der nächsten Generation. Dieses Mainboard verfügt über zwei PCIe 5.0 x16-Slots, die in einer x8/x8-Konfiguration betrieben werden können, um ein Paar Grafikkarten zu unterstützen. Es bietet außerdem vier integrierte M.2-Slots, von denen zwei für PCIe 5.0 angeschlossen sind. Mit einem Marvell AQtion 10G-Ethernet-Port, WiFi 7-Unterstützung und einem Intel 2,5-Gb-Ethernet-Port stehen außerdem umfangreiche Netzwerkoptionen zur Verfügung.

Der ProArt X870E-Creator WiFi richtet sich an Kreative, die für ihre Workstations auf eine Vielzahl von Peripheriegeräten angewiesen sind, und bietet zwei integrierte USB4®-Anschlüsse, eine große Auswahl an Hochgeschwindigkeits-USB-Anschlüssen und einen Header für einen USB-20-Gbit/s-Anschluss an der Vorderseite mit 30 Watt Power Delivery 3.0 und Quick Charge 4+.

ProArt Z890-Creator WiFi