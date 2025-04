„develop your style”: FUJIFILM instax präsentiert die neue instax mini 41 Sofortbildkamera

Ratingen, 8. April 2025 – FUJIFILM instax™ präsentiert heute seine neue instax mini 41™ Sofortbildkamera. Der Nachfolger der instax mini 40™ erscheint in einem neuen, hochwertigen Design und bringt viele Verbesserungen mit sich, einschließlich fortschrittlicher Parallaxenkorrektur sowie automatischer Belichtungssteuerung.

Die neue instax mini 41™ Sofortbildkamera hält nicht nur Erinnerungen fest, sondern setzt selbst Design-Statements. Sie verbindet ansprechendes Retro-Design mit modernster Sofortbildtechnologie. Mit ihrem ausdrucksstarken Äußeren richtet sich die neue instax mini 41™ Sofortbildkamera an alle, die Spontanität, Kreativität und Stilbewusstsein leben.

Hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung sowie ein einzigartiges Oberflächenfinish im Metallic-Look mit orangefarbenen Akzenten machen sie zu einem echten Hingucker. Ihr Design kombiniert verschiedene Texturen und verbindet zwei Welten – klassische Eleganz und ikonische Retro-Elemente, die die 80er-Jahre aufgreifen. Außerdem bietet das griffige Gehäuse der instax mini 41™ einen sicheren, ergonomischen Halt.

Hält den Moment intuitiv und stilbewusst fest

Auch technisch überzeugt die neue instax mini 41™ Sofortbildkamera: Sie misst automatisch das Umgebungslicht, passt Verschlusszeit und Blitzleistung an und sorgt so bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen für optimal belichtete Aufnahmen – ganz ohne komplizierte Einstellungen.

Mit der Parallaxenkorrektur bleibt das Motiv im Sucher exakt so, wie es später auf dem Sofortbild erscheint – ganz nach dem Prinzip „What you see, is what you get“. Das kommt besonders bei Nahaufnahmen zum Tragen.

Ein einfaches Drehen am Objektiv reicht, um die instax mini 41™ anzuschalten. So ist sie in Sekundenschnelle einsatzbereit. Eine weitere Drehung aktiviert den Nahaufnahmemodus – dank am Objektiv angebrachtem Selfiespiegel – optimal für spontane Selfies.

Für echte Momente – in jeder Situation

Gemacht für das Hier und Jetzt fängt die neue instax mini 41™ spontane Erlebnisse authentisch ein – und macht sie zu greifbaren Erinnerungen. Ob in der Großstadt, auf Reisen oder beim nächsten Event – sie hält nicht nur den Moment fest, sondern wird selbst zum Blickfang.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue instax mini 41™ Sofortbildkamera ist ab dem 17. April 2025 für 119,99 € (UVP) im Handel erhältlich. Zum gleichen Zeitpunkt wird auch die passende Kameratasche für 24,99 € (UVP) verfügbar sein.

Weitere Information finden Sie unter https://www.fujifilm-instax.de/

FUJIFILM instax mini 41™: Zahlen, Daten und Fakten