Leica Camera AG präsentiert erstmals eine Designausstellung auf der Mailänder Design Week

Im Jubiläumsjahr der Leica I (1925-2025) vereint Leica mit der Retrospektive „100 Kameras, 100 Ikonische Bilder“ die Evolution des Produktdesigns mit legendären Fotografien

Wetzlar, 7. April 2025. Die Leica Camera AG feiert in diesem Jahr das 100-jährige Jubiläum der Leica I, der ersten in Serie gefertigten Leica Kleinbildkamera. Im Rahmen der Feierlichkeiten rund um den Globus präsentiert das Unternehmen auf der diesjährigen Design Week in Mailand (07.-13. April 2025) erstmals eine Designausstellung: „100 Kameras, 100 Ikonische Bilder“ mit Produktmeilensteinen und künstlerischen Fotografien. Das Leica Programm zur Milan Design Week demonstriert Design als zentrales Element der Markenidentität. Mit Installationen, Ausstellungen und Vorträgen stellt das Unternehmen dar, wie die kontinuierliche Designentwicklung von Leica eine zeitlose Ästhetik geprägt hat – im Spannungsfeld von Innovation, Funktionalität und Schönheit. Besucher*innen erwartet ein multisensorisches Erlebnis, bereichert durch einen vielfältigen Veranstaltungskalender mit Talks und Begegnungen mit Designer*innen, Fotograf*innen und Kreativen.

Ausstellung während der Design Week

Während der Design Week verwandelt sich die Piazza Duomo rund um den Leica Store und die Leica Galerie in Mailand in eine beeindruckende Ausstellungsfläche mit einer faszinierenden Reise durch die Welt der Leica Fotografie. Die interaktive Retrospektive „100 Kameras, 100 Ikonische Bilder“ präsentiert die Evolution des legendären Leica Designs und erzählt dessen Erfolgsgeschichte. Bestehend aus 100 Glastafeln, die 100 ikonische Leica Kameras durch Lichtübergänge enthüllen, stellt die Ausstellung Leica Produktmeilensteine und Innovationen in den Mittelpunkt, mit denen das Unternehmen nach der Etablierung der Kleinbildfotografie mit der Leica I die technologische Weiterentwicklung der Fotografie entscheidend mitgeprägt hat. Die gesamte Installation steht im Dialog mit einer Auswahl von 36 legendären Leica Fotografien, die das Weltgeschehen dokumentiert und die Wahrnehmung der Öffentlichkeit geprägt haben. Präsentiert wird beispielsweise das erste Bild, das mit der Ur-Leica aufgenommen wurde, sowie das ikonische Porträt von Che Guevara von Alberto Korda, das weltweit am häufigsten reproduzierte Bild. Hinzu kommen weitere Aufnahmen namhafter Fotografen wie Sebastião Salgado, Joel Meyerowitz, Gianni Berengo Gardin, Elliott Erwitt, Bruce Davidson, David C. Turnley und vielen mehr.

Die Ausstellung „100 Kameras, 100 Ikonische Bilder“ ist während der Design Week für Besucherinnen und Besucher von 10.00 bis 22.00 Uhr kostenfrei zugänglich.

Ergänzend zur Ausstellung und als besonderes Highlight der Design Week wird im Leica Store in Mailand erstmals die Leica 0-Serie Nr. 112 aus dem Jahr 1923 der Öffentlichkeit präsentiert. Die Kamera gehört zu den ersten jemals hergestellten Kleinbildkameras der Welt und wird im Jubiläumsjahr während der mehrtägigen Feierlichkeiten in der Leica Welt in Wetzlar am 27. Juni 2025 im Rahmen der 46. Leitz Photographica Auction versteigert.

Im Lounge-Bereich, angrenzend an die Leica Galerie in Mailand, ist zudem eine Auswahl von Fotografien aus der Serie „Critical Minerals – Geography of Energy“ von Davide Monteleone, Gewinner des renommierten Leica Oskar Barnack Award (LOBA) 2024, zu sehen. Sein Projekt befasst sich mit der Nachhaltigkeit und den Umweltauswirkungen der Ausbeutung von Bodenschätzen und bietet eine Reflexion über die Entwicklung und Ausrichtung des Energiesektors auf erneuerbare Quellen und deren globale Folgen.

100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts

Die Leica Camera AG zelebriert im Jahr 2025 das 100-jährige Jubiläum der Leica I. Sie wurde 1925 erstmals auf der Leipziger Frühjahrsmesse der Öffentlichkeit vorgestellt und übertraf als erste in Serie gefertigte Kleinbildkamera alle Erwartungen. Denn dank ihres kompakten und handlichen Formats eröffnete sie völlig neue fotografische Einsatzmöglichkeiten. Unter dem Motto „100 Jahre Leica: Zeugin eines Jahrhunderts“ feiert die Leica Camera AG rund um den Globus eben diese Kamera, die die Welt der Fotografie revolutionierte. Auf internationalen Veranstaltungen der Leica Länderorganisationen in den Metropolen Dubai, Mailand, New York, Shanghai und Tokio werden verteilt über das gesamte Jahr kulturelle Projekte und außergewöhnliche Produkt-Sondereditionen präsentiert. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die Jubiläumswoche am Unternehmensstandort in Wetzlar im Juni. Hinzu kommen hochkarätige Ausstellungen im weltweiten Netzwerk der Leica Galerien mit Werken herausragender Fotografinnen und Fotografen.

