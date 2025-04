Imaging World 2025

Imaging World: Das neue Leit-Event der Foto & Video Branche

Fürth, im April 2025. Die Imagingbranche hat ein neues Top-Event für alle: Vom 10. bis 12. Oktober 2025 findet in der Nürnberg Messe zum ersten Mal die Imaging World statt. Mit innovativem Konzept richtet sich die Veranstaltung unter dem Motto „Create. Explore. Have Fun.“ sowohl an alle foto- und video-begeisterten Endverbraucher als auch an den Fotofachhandel. Die Imaging World ist eine Weiterentwicklung des bisherigen BtoB-Events RINGFOTO – DIE FOTOMESSE. Thilo Röhrig, Managing Director RINGFOTO, ist überzeugt: „Mit der neuen Imaging World präsentieren wir den hunderttausenden Foto- und Videoenthusiasten, Content Creators und Professionals in DACH eine einzigartige Plattform, um die ganze Faszination des Mediums zu erleben, auszuprobieren und aktiver Teil davon zu sein. Dazu gehören unter anderem ein umfangreiches Workshop Programm, zahlreiche kreative Playgrounds, eine mit Top-Speakern besetzte Convention, bildstarke Ausstellungen sowie nicht zuletzt die Angebote von mehr als 200 Ausstellern und Marken rund um Foto, Video und Audio. RINGFOTO, als eine der aktuell stärksten Kräfte der Imagingbranche, bietet der Fotowelt mit der Imaging World eine jährliche zentrale Anlaufstelle.“

Über die Messe

Die Imaging World findet in diesem Jahr erstmals vom 10. bis 12. Oktober in der Nürnberg Messe statt. Als echtes neues Zentral-Event der Imagingbranche adressiert sie sowohl RINGFOTO-Händler und Hersteller der Foto- und Videowelt als auch Endverbraucher, Influencer, Content Creator sowie Medien und bündelt damit alle Kräfte der Branche. Kern des Konzeptes „Create. Explore. Have Fun.“ ist es, an drei Tagen die kreativen Potenziale, aber auch die technische Innovationsstärke, die Power von Bildern und die besondere Faszination des Mediums in einer großen Gemeinschaft Gleichgesinnter zu erleben: In Diskussionen, gemeinsamen Fotoprojekten im Rahmen von Workshops, bei Playgrounds, beispielsweise für Action-, Street- und Makrofotografie sowie auch Videografie und Podcasting oder bei Impuls-Vorträgen von Top-Fotografen und Celebrities innerhalb und außerhalb der Fotowelt. Aktuelle Themen wie analoge Fotografie oder Künstliche Intelligenz, innovative Sensorentechnologie oder neue Objektiv- und Zubehör-Spezialitäten stehen auf der Imaging World ebenso im Fokus wie Antworten auf Fragen wie „Was ist ein gutes Bild?“ oder „Wie gewinne ich einen Fotowettbewerb?“.

Statement

„Noch nie haben so viele Menschen so viele Bilder gemacht, noch nie waren Begeisterung für und Bedeutung von Fotografie und Video so groß wie heute. Das zeigt sich in den lebhaften Social Media Kanälen und Communities, den Initiativen und Verbänden, aber auch in der nach wie vor ungebrochenen Innovationsfreude der Imaging-Industrie sowie der elementar wichtigen Funktion des aktiven Netzwerks der RINGFOTO Fotofachhändler in Deutschland und weit über die Landesgrenzen hinaus. Wir würden uns freuen, alle mit Fotografie und Video verbundenen Menschen, vom Einsteiger bis zum Profi, vom 10. bis 12. Oktober in Nürnberg auf der Imaging World begrüßen zu dürfen und damit nachhaltige Impulse für die Zukunft zu setzen“, so Thilo Röhrig.

www.ringfoto.de