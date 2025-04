Bildqualität der Top-Modelle

Nach der H- und Tx-Serie kommt der X-Trans CMOS-5-HR-Sensor von Fujifilm im APS-C-Format mit hochauflösenden 40 Megapixeln nun auch in der zweistelligen Txx-Serie zum Einsatz. Die hohe Sensorauflösung bringt sowohl Vorteile als auch einen „Nachteil“ gegenüber dem älteren 26-Megapixel-Sensor mit sich. Zu den Vorteilen zählen ganz klar die höhere Bildauflösung und der damit verbundene größere Spielraum für nachträgliche Bildausschnitte. Mit maximal 2.677 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei ISO min. erreicht die X-T50 im CHIP Testlabor eine deutlich höhere gemessene Bildauflösung als die 26-Megapixel-Vorgängerin mit maximal 2.089 Lp/Bh. Im Vergleich zu den anderen 40 Megapixel-Schwesternmodellen des X-Systems muss sich die X-T50 nur knapp der höherklassigen Fujifilm X-H2 (max. 2.786 Lp/Bh) und der X-T5 (max. 2.806 Lp/Bh) geschlagen geben. Auch in Sachen Bildrauschen und Detailtreue muss sich die X-T50 nicht hinter den höherpreisigen X-Kameras verstecken. Wie die X-H2 und die X-T5 zeigt auch die X-T50 erst ab ISO 3.200 ein leichtes Rauschen, das aber bei der visuellen Kontrolle der Labor- und Praxisbilder nicht störend auffällt. Erst ab ISO 6.400 nimmt das Bildrauschen etwas sichtbarer zu, bleibt aber auch hier auf nie­drigem Niveau. Wer also die sehr gute Bildqualität der Top-APS-C-DSLMs von Fujifilm haben will und gleichzeitig etwas Geld sparen möchte, findet in der neuen X-T50 eine preislich interessante Alternative.

Der bereits angesprochene „Nachteil“ des 40-Megapixel-Sensors geht mit einer Einschränkung bei der Auswahl der Objektive einher. Wie Fujifilm bereits beim ersten 40-Megapixel-Modell, der X-H2, anmerkte, können einige ältere Fujinon-Objektive das Potenzial der hohen Sensorauflösung nicht voll ausschöpfen. Dazu gehört beispielsweise das ältere Standardzoom XF 18-55 mm f/2,8-4 R LM OIS. Deshalb hat Fujifilm pa­ral­lel zur X-T50 das Allroundzoom XF 16-50 mm f/2,8-4,8 R LM WR vorgestellt, das deutlich mehr aus dem hochauflösenden Sensor herausholt. Bei der Auswahl der Objektive beispielsweise für die X-T50 sollte man deshalb am besten darauf achten, dass man auf Objektive zurückgreift, die entweder kurz vor oder kurz nach dem Erscheinen der X-H2 auf den Markt gekommen sind.

Erstmals mit interner Sensorstabilisierung (IBIS)

Mussten die Vorgängermodelle der zweistelligen X-T-Serie noch auf eine sensorbasierte Bildstabilisierung (IBIS) verzichten, ist dieses hilfreiche Feature nun fester Bestandteil der neuen X-T50. Mit der 5-achsigen Bildstabilisierung können laut Fujifilm bis zu sieben Blendenstufen längere Belichtungszeiten aus der Hand gehalten werden. Im Praxistest mit dem XF 16-50 mm f/2,8-4,8 R LM WR kamen wir bei kürzester und längster Brennweite zwar nur auf 4-5 Blendenstufen, bis die ersten Verwacklungen auftraten – aber mit ruhigerer Hand ist sicher mehr drin. Grundsätzlich ist der IBIS immer ein Gewinn, da man durch die bewegliche Lagerung des Sensors auch dann weiter fotografieren kann, wenn gerade kein Stativ zur Hand ist. Auf den Pixel-Shift-Multishot-Modus der teureren X-H2 und X-T5 für sehr hochauflösende Fotos mit 160 Megapixeln muss man bei der günstigeren X-T50 allerdings verzichten.