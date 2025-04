Die angekündigten Zollpläne der US-Regierung könnten die Preise für Kameras und Objektive weltweit empfindlich steigen lassen – fast alle großen Marken wären betroffen. Eine neue Studie von ibi research beleuchtet unterdessen die wahren Kosten verschiedener Bezahlmethoden im Handel. Und die Branche nimmt Abschied von einer prägenden Persönlichkeit: Marion Knoche, langjährige GfK-Analystin und Kennerin der Imagingwelt, ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Die wichtigsten Imaging Business News der KW15/25, kuratiert von Wolfgang Heinen, Herausgeber von PHOTO PRESSE, DigitalPHOTO und PhotoKlassik.

Imaging Business News KW15/25

Trumps Zoll-Irrsinn: Was heißt das für Imagingprodukte?

Die amerikanischen Foto- und Video-Medien sind verständlicherweise ziemlich on fire bezüglich der avisierten Zollbestimmungen des US-Präsidenten. Tatsache ist aus US-Sicht für Imaging: Nur Red und Blackmagic (und die nur zum Teil) produzieren in den USA, alle anderen Imagingprodukte müssen importiert werden. Bekanntlich kommen die meisten Kameras und Objektive aus diversen Ländern in Asien. Das heißt in Sachen Zoll: 24 Prozent für Japan (Canon, Nikon, Fujifilm), 34 Prozent für China (Canon, Sony, Fujifilm, Panasonic, OM System), 36 Prozent für Thailand (Canon, Nikon, Sony), 24 Prozent für Malaysia (Canon, Panasonic) und 46 Prozent für Vietnam (OM System). Und im Falle von Leica und Hasselblad, die einen Großteil ihrer Waren in Europa herstellen, wird die EU mit Zöllen in Höhe von 20 Prozent belegt.

Mehr hierzu auf digitalcameraworld.com (Englisch)

Bezahlverfahren im Handel: Was taugt am besten?

Zahlungsverfahren gibt es mittlerweile wie Sand am Meer – aber welcher Anbieter lohnt sich für Händler am ehesten? Wo sorgen versteckte Kosten für Verdruss? Die Studie „Gesamtkosten von Zahlungsverfahren 2025“, die von ibi research durchgeführt und jetzt veröffentlicht wurde, bietet praxisrelevante Einblicke in die direkten und indirekten Kosten der verschiedenen Bezahlmethoden sowohl im Online- als auch im stationären Handel. Im Online-Handel dominiert klar PayPal: 82 Prozent der Händler setzen auf diese Option und fast die Hälfte der Verbraucher (48 Prozent) nutzt sie bevorzugt. Nachteil: PayPal verursacht im Vergleich hohe direkte Kosten für den Handel. Im stationären Bereich hingegen stehen Bargeld und Girocard im Vordergrund.

Die vollständige Studie steht kostenfrei zum Download bereit unter www.ibi.de/gesamtkosten2025

GfK: Marion Knoche verstorben

Sie galt in den 90er und 2000er Jahren als die bestinformierte Person, wenn es um Zahlen aus der Foto- und Videobranche ging: Marion Knoche hat in unzähligen launigen Vorträgen mit enormen Mengen an Charts die Imagingwelt seziert, analysiert und über die Ergebnisse informiert. Wir haben sie immer als herzensguten Menschen erlebt. Und sie war eine Frau, die sich freundlich, aber bestimmt in einer von Männern dominierten Branche höchsten Respekt verschafft hat. Marion Knoche ist vor wenigen Tagen im Alter von nur 72 Jahren verstorben.