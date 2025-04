Radiant Photo bietet zahlreiche Vorlagen für aufregende Farbeffekte, mit denen sich mit wenigen Klicks spektakuläre Farblooks kreieren lassen. Wir zeigen, wie es geht.

Farblooks sind ein faszinierendes Thema in der Bildbearbeitung, das vor allem Einsteiger oft vor große Herausforderungen stellt. Auf Social Media finden sich massenweise Fotos mit spannenden Farbverschiebungen, Retrolooks und stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Tonungen. Doch wie entstehen solche Looks, und welche Regler müssen in Bearbeitungsprogrammen wie Adobe Lightroom und Photoshop verstellt werden, um solche Ergebnisse zu erzielen? Einsteiger haben oft einen bestimmten Look im Kopf, den sie bei jemand anderem gesehen haben und den sie gerne für ihre eigenen Bilder nachbauen möchten, wissen aber oft nicht, wo sie anfangen sollen. Farblooks fallen in den Bereich des „Color Grading“. Viele Bearbeitungsprogramme bieten hier jede Menge Regler, um einzelne Farben, deren Sättigung und Luminanz manuell festzulegen. Doch nicht jeder hat die Zeit und die Muße, sich in diese Thematik einzuarbeiten. Wenn auch Sie gerne möglichst schnell spannende Farblooks ohne großen Aufwand ausprobieren möchten, dann bietet Ihnen die KI- basierte Bildbearbeitung von Radiant Photo zahlreiche Look-Vorlagen, die unter anderem verschiedene Farb-und Schwarz-Weiß-Filme simulieren, Retro-und Vintagelooks nachempfinden und Farben zu unterschiedlichen Lichtstimmungen bereithalten. Alle Looks lassen sich direkt anklicken und blitzschnell anpassen.

Radiant Photo kann für 169 Euro auf radiantimaginglabs.com erworben werden. Es ist mit Windows & Mac kompatibel.