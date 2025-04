Am 29. April 2025 lädt der Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA) zu einem Webinar zum Thema Alt-Texte ein. Unter dem Titel „Alt-Texte: Barrierefreie Bilder auf Websites und in Social Media“ dreht sich alles um die barrierefreie Zugänglichmachung visueller Inhalte für blinde und sehbehinderte Menschen. Hintergrund ist das bevorstehende Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) am 28. Juni 2025. Teilnahmegebühr: 45 Euro für Mitglieder, 90 Euro für Nicht-Mitglieder.

Im Mittelpunkt stehen Guidelines zur idealen Formulierung von Alt-Texten, praktische Bildbeispiele sowie technische Aspekte der Implementierung. Vertreter aus Blindenverbänden und barrierefreien Leseeinrichtungen geben Einblick in Textstil, Struktur und Umsetzung – inklusive Live-Demo mit Screenreader.

Das Webinar richtet sich an Bildanbieter, Redaktionen und Webverantwortliche, die ihre Inhalte künftig barrierefrei gestalten müssen oder möchten. Anmeldungen sind per E-Mail an info@bvpa.org möglich.

Pressemitteilung BVPA: