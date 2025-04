(auf dt. übersetzt)

Insta360 stellt das ultimative Insta360 Ace Pro 2 Xplorer Bundle vor: Gemacht für Abenteuer, gestaltet mit Stil

Insta360 freut sich, das brandneue Insta360 Ace Pro 2 Xplorer Bundle vorzustellen – entwickelt, um die 8K-Aktionskamera mit KI-Unterstützung zum ultimativen Werkzeug für Street Photography und Urban Travel zu machen. Mit dem edlen Xplorer Grip Kit in Dunkelgrau von Tilta bietet das Bundle einen modernen Look mit Vintage-Flair für ein herausragendes Aufnahmeerlebnis.

Unvergleichliche Bildqualität, maximale Leistung

In Zusammenarbeit mit den Optik-Experten von Leica entwickelt, überzeugt die Insta360 Ace Pro 2 mit einem modernen Leica SUMMARIT-Objektiv mit 157° Bildwinkel, einem branchenweit ersten Dual-AI-Chip und einem neuen 1/1,3″-8K-Sensor, der rund um die Uhr beeindruckende Bildqualität liefert. Erleben Sie flüssigere Videos mit 8K30fps oder 4K60fps Active HDR sowie exzellente Low-Light-Leistung dank des speziellen PureVideo-Modus.

Exklusive Leica-Farbprofile verleihen den Aufnahmen direkt in der Kamera einen charakteristischen Look – ohne nachträgliches Color Grading. Mit dem Leica-Wasserzeichen in der Insta360 App lassen sich sowohl Alltagsmomente als auch kreative Visionen stilvoll abrunden. Hinzu kommen brillante 50MP-Fotos und der neue MegaView-Modus, der Landschaften mit weitwinkligem Bildfeld, klaren Rändern und weniger Verzerrung noch eindrucksvoller darstellt.

Ein 2,5″ Flip-Touchscreen mit hoher Helligkeit ermöglicht müheloses Fotografieren und Filmen – auch bei Sonnenlicht. Die bewährte FlowState-Stabilisierung sorgt für wackelfreie Videos – sei es beim Vloggen oder in Actionmomenten. Der abnehmbare Windschutz und verbesserte Audio-Algorithmen liefern klaren Ton – ganz ohne externes Mikrofon.

Robuster Schutz für jedes Abenteuer

Das neue Xplorer Grip Kit bietet Rundumschutz und ein hochwertiges Finish dank stabilem Utility Frame aus Metall. Mit drei vielseitigen Befestigungspunkten (1/4″, Schnellverschluss und Cold Shoe) lassen sich Mikrofone, Lichter und weiteres Zubehör flexibel montieren.

Das Sicherheits-Handgelenkband schützt zuverlässig vor versehentlichem Fallenlassen – so ist die Kamera immer einsatzbereit und griffbereit, statt in der Tasche zu verschwinden.

Bereit für den ganzen Tag

Der ergonomische Griff ist auf Komfort bei langen Aufnahmen ausgelegt und reduziert Verwacklungen. In Kombination mit der FlowState-Stabilisierung sind flüssige Aufnahmen jederzeit garantiert.

Individuelles Zubehör

Das dekorative Cold Shoe Cap in Rot rundet das Design optisch ab. Der Cold Shoe Shutter Button erinnert an klassische Filmkameras und ermöglicht das Auslösen mit einem nostalgischen Klick.

Erhältlich ab dem 25. März

Das Insta360 Ace Pro 2 Xplorer Bundle (Dunkelgrau) ist ab dem 25. März 2025 auf Insta360.com erhältlich – zum Preis von 459,99 USD. Enthalten sind: Kamera, Griff, Utility Frame, Cold Shoe Shutter Button, Cold Shoe Cap, Handgelenkband sowie das Standard-Zubehör: Wind Guard, Akku, Standardhalterung, Mikrofonkappe und USB-C-Kabel.

Das Dual-Battery-Bundle kostet 479,99 USD und enthält zusätzlich einen Ersatzakku.

Für Besitzer der Insta360 Ace Pro 2 ist das Xplorer Grip Kit separat für 84,99 USD erhältlich. Es enthält: Griff, Utility Frame, Cold Shoe Shutter Button, Cold Shoe Cap und Handgelenkband.

