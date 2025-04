Think Tank Walker Pro: Für Profis gemacht, auf Komfort ausgelegt

Transcontinenta GmbH, Distributor von Think Tank in Deutschland und Österreich, freut sich, die Einführung der neuen Think Tank Walker Pro Kamerarucksack-Serie bekannt zu geben.

Die Serie umfasst drei Modelle – Walker Pro 16L, 24L und 30L – und wurde speziell für professionelle und ambitionierte Fotografen entwickelt, die höchsten Tragekomfort, großzügigen Stauraum und maximale Haltbarkeit erwarten.

Mehr als nur ein Rucksack

Think Tank hat sich bei Fotografen weltweit als zuverlässiger Anbieter von robusten Taschen und Rucksäcken etabliert. Die Walker Pro Serie setzt diese Tradition fort und kombiniert moderne Materialien mit ergonomischem Design für ganztägigen Tragekomfort – egal ob bei urbanen Entdeckungsreisen oder abenteuerlichen Outdoor-Einsätzen.

Jedes Modell der Serie bietet ein durchdachtes Stauraumkonzept mit vollständigem Frontzugriff, ein integriertes Laptopfach und eine clevere Innenorganisation, die Zubehör immer griffbereit hält. Die doppelt gepolsterten Schultergurte und das geformte Rückenteil sorgen für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung. Dank ballistischem Nylon und hochwertigen YKK-Reißverschlüssen sind die Rucksäcke für professionelle Ansprüche konzipiert.

Welche Ausrüstung passt in die Walker Pro Rucksäcke?

Der Walker Pro 16L bietet Platz für zwei Standard-Kameragehäuse mit angesetzten Objektiven (max. 300mm f/2.8) sowie ein 14″ MacBook Pro. Der Walker Pro 24L bietet Platz für zwei Kameras mit Batteriegriff und angesetztem Objektiv (max. 400mm f/2.8, nicht angesetzt) sowie ein 14″ MacBook Pro. Das größte Modell, der Walker Pro 30L, bietet Platz für zwei Kameras mit Batteriegriff und angesetzten Objektiven, 4 bis 6 zusätzliche Objektive (max. 200-400mm f/4, nicht angesetzt) sowie ein 16″ MacBook Pro.

Die wichtigsten Merkmale:

Professionelle Aufbewahrungskapazität- Jede Größe bietet Platz für mehrere Kameragehäuse und Objektive, einschließlich Kameras mit Handgriff und langen Teleobjektiven.

Ergonomischer Komfort für den ganztägigen Einsatz – Doppelt gepolsterte Schultergurte, ein atmungsaktiver Ultra Spandura-Rücken und ein abnehmbarer Brustgurt sorgen für Komfort bei langen Einsätzen.

Strapazierfähige und wetterfeste Konstruktion – Ballistisches Nylon, YKK RC Fuse-Reißverschlüsse und eine nahtversiegelte Regenhülle sorgen für maximalen Schutz.

Intelligente Organisation und Zugänglichkeit – Vollständiger Zugriff auf die Vorderseite, schnell zugängliche Handytasche mit Reißverschluss und erweiterbare Seitentaschen für Stative oder Wasserflaschen.

Sicher und reisefreundlich – Mit verdecktem Reisepassfach, abschließbaren Reißverschlüssen und Trolleygriffdurchführung für problemloses Reisen am Flughafen.

Drei Größen – Wählen Sie zwischen 16L, 24L oder 30L, jedes Modell ist für unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände optimiert.

Preis und Verfügbarkeit

Die Think Tank Walker Pro Kamerarucksack-Serie ist ab April 2025 bei unseren Think Tank-Händlern und in unserem Webshop erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive MwSt. betragen: Walker Pro 16L für 284,99 €, Walker Pro 24L für 309,99 € und Walker Pro 30L für 359,99 €.