Der Countdown läuft: Der CEWE Photo Award 2025 geht in die heiße Phase. Noch bis zum 31. Mai können Hobby- und Profifotografen ihre besten Bilder einreichen – und sich nicht nur die Chance auf attraktive Preise sichern, sondern im April zusätzlich einen unvergesslichen Tag mit einer wahren Fotolegende gewinnen.

Finale beim CEWE Photo Award: Die letzten Wochen zum Mitmachen nutzen

Nach elf Monaten voller großartiger Einsendungen biegt der CEWE Photo Award auf die Zielgerade ein. Noch bis einschließlich 31. Mai besteht die Möglichkeit, am weltweit größten Fotowettbewerb teilzunehmen und eigene Werke ins Rennen zu schicken. Egal ob Porträt, Landschaft oder Street Photography – gesucht werden Bilder, die Emotionen wecken und Geschichten erzählen.

CEWE Photo Award – Sonderverlosung im April: Ein exklusiver Tag mit Christie Goodwin

Alle Fotos, die im April hochgeladen werden und in der Bildbeschreibung das Stichwort „Goodwin“ enthalten, nehmen automatisch an der Verlosung eines ganz besonderen Erlebnisses teil: Ein Tag im Studio mit Christie Goodwin, der renommierten Konzertfotografin und Jurypräsidentin des Wettbewerbs.

Was die Gewinnerin oder der Gewinner erwartet? Gemeinsam mit Christie Goodwin wird ein ganz persönliches Fotoprojekt geplant und umgesetzt – inklusive professionellem Fotoshooting. Das Erlebnis wird im Anschluss in einem hochwertigen CEWE FOTOBUCH festgehalten – eine bleibende Erinnerung an diesen besonderen Tag. Mehr Eindrücke zur Aktion gibt es in diesem Video.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mitmachen und gewinnen!

Jetzt teilnehmen, Lieblingsbilder hochladen und mit etwas Glück ein exklusives Fotoshooting mit Christie Goodwin erleben. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es unter www.cewephotoaward.de