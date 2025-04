Tamron 50-300 mm f/4,5-6,3 Di III VC VXD für Sony E im Test

Im CHIP Testlabor punktet das 50-300 mm mit einer guten Abbildungsleistung. Die beste Kantenschärfe wird bei der kürzesten Brennweite mit maximal 2.892 Linienpaaren pro Bildhöhe (Lp/Bh) bei offener Blende in der Bildmitte erreicht. Das entspricht 89 Prozent der möglichen Auflösung der im Testlabor verwendeten Messkamera Sony Alpha 7R IV mit 61 Megapixeln. Zu den Ecken hin sinkt die Auflösung auf 74 Prozent. Wird gezoomt, sinkt die Auflösung mit zunehmender Brennweite leicht ab – vor allem zweimal abgeblendet. Während das Tamron 50-300 mm f/4,5-6,3 Di III VC VXD bei mittlerer Brennweite und offener Blende in der Mitte noch gute 84 Prozent der möglichen Auflösung an der Messkamera erreicht, sinkt die Schärfe bei zweimaligem Abblenden auf nur noch 78 Prozent. Im Telebereich verhält es sich ähnlich wie bei mittlerer Brennweite. Die beste Schärfe wird also bei kurzer Brennweite erreicht.

Typische Objektivfehler werden gut korrigiert. Die Vignettierung bleibt im gesamten Zoombereich unter einer Blendenstufe. Bei mittlerer Brennweite ist der Helligkeitsverlust mit 0,7 Blendenstufen etwas größer als bei kürzester und längster Brennweite. Zweimal abgeblendet ist das Thema Vignettierung mit nur noch 0,3 Blendenstufen über den gesamten Brennweitenbereich kein Problem mehr. Auch die Verzeichnung ist mit nur -0,1 bis 0,1 Prozent praktisch nicht vorhanden. Die Farbsaumbreite bleibt bei offener Blende über den gesamten Zoombereich unter einem Pixel. Farbsäume sind also kaum sichtbar.

Vignettierung des Tamron 50-300 mm f/4,5-6,3 Di III VC VXD für Sony E

Die Vignettierung gibt an, wie stark die Helligkeit von der Bildmitte zu den Bildrändern hin abnimmt. In unseren Grafiken wird der Helligkeitsverlust in Blendenstufen farblich dargestellt. Die Legende zur Abstufung der Blendenstufen finden Sie direkt in der jeweiligen Grafik.