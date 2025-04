reflecta präsentiert neuen Dia- und Filmscanner RPS 10S: Digitale Reproduktion in Perfektion

+++ Bildsensor: Farb-CCD mit 4 Zeilen +++ max. Auflösung: 10.000 dpi +++ Maximaldichte: 4.2 Dmax +++ integrierter Infrarotkanal zur automatischen Retusche von Staub und Kratzern +++ Scandauer Dia @5000 dpi: ca. 100 Sek. +++ vollautomatisches Scannen von Filmstreifen mit bis zu 40 Aufnahmen 24x36mm +++ unterstützt Halbformat 18×24 mm +++ Für 35mm-Filmstreifen (Filmtyp 135) und gerahmte Dias 5×5 cm +++ RAW-Output im DNG-Rohdatenformat +++ UVP 999,- Euro +++

Die Digitalisierung von analogem Filmmaterial stellt oft eine Herausforderung dar, doch mit dem neuen Film- und Diascanner reflecta RPS 10S lässt sich dieser Prozess auf ein neues Niveau heben. Der Scanner vereint die bewährte Scantechnologie seines Vorgängers mit beeindruckender Effizienz und zusätzlichen innovativen Features.

Features und Kompatibilität

Im Herzen des reflecta RPS 10S arbeitet ein CCD-Sensor mit vier Zeilen, der neben dem sichtbaren Spektralbereich auch infrarotes Licht erfasst. Der so erzeugte Infrarotkanal ermöglicht eine hocheffiziente und nahezu fehlerfreie Retusche von Staub und Kratzern mittels der in der Software integrierten Option „MagicTouch“.

Die als Download bereitsteht Scan-Software CyberViewX bietet in Verbindung mit de Hardware des Scanners weitere ausgefeilte Funktionen. So erhöht „Multipass Xposure“ durch Mehrfachbelichtung den Dynamikumfang der Scans, während die Funktion „Auto-Color“ selbst stark farbstichige Vorlagen zuverlässig korrigiert. Optionale Automatikfunktionen für Belichtung, Farbe und Kontrast stehen ebenfalls zur Verfügung. Ambitionierte Anwender schätzen besonders die Möglichkeit, ihre Scans als Rohdaten im RAW-Format (DNG) zu speichern.

Besonders beeindruckend ist die Effizienz des Geräts: Ein Vorschau-Scan ist bereits nach 15 Sekunden verfügbar, der Scan eines Dias in höchster Auflösung dauert nur etwa 100 Sekunden. Der automatische Filmstreifeneinzug verarbeitet zwischen drei und 40 Aufnahmen im Format 24×36 mm völlig selbständig. Neu ist die Unterstützung des in letzter Zeit wieder populär gewordenen Halbformats 18×24 mm, so dass ein Filmstreifen mit bis zu 80 Halbformataufnahmen vollautomatisch digitalisiert werden kann. Gerahmte Dias mit einer Stärke von bis zu 3,2 mm können über den frontseitigen Einzeleinschub gescannt werden.

Der reflecta RPS 10S überzeugt durch die Kombination aus hochwertiger Scanqualität, effizienter Arbeitsweise und vielseitigen Softwarefunktionen. Der Scanner ist sowohl mit Windows (7 bis 11) als auch mit MacOS (ab Version 11) kompatibel.

Preis und Verfügbarkeit

Der reflecta RPS 10S ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 999,- Euro im Fachhandel und online erhältlich.

Datenblatt zum reflecta RPS 10S: Link zum Datenblatt