Nikon Z5II

Nikon präsentiert die neue Vollformatkamera Z5II

Nikon freut sich, heute die neue Z5II vorzustellen, eine leistungsstarke FX-Kamera für Enthusiast:innen und ein großer Sprung nach vorne für die Z5-Linie. Die Z5II ist ein kompaktes Vollformatmodell mit zahlreichen Funktionen, die von den professionellen Kameras der Z-Serie übernommen wurden. Benutzende können ihrer Kreativität freien Lauf lassen – mit schneller, intelligenter Fokussierung, hervorragender Leistung bei wenig Licht, einem hellen elektronischen Sucher, 4K-UHD-Videos, umfassender Farbkontrolle und einer verbesserten Ergonomie für eine intuitivere Bedienung.

Die Vollformatkamera Z5II ist mit dem leistungsstärksten Bildprozessor von Nikon ausgestattet (EXPEED 7) und eröffnet beeindruckende Möglichkeiten für das Fotografieren aus der Hand. Ein extrem hoher ISO-Bereich, die intelligente Mehrfach-Motivwahrnehmung und 3D-Tracking sowie eine AF-Empfindlichkeit von bis zu -10 LW1 sorgen zusammen für perfekt fokussierte Aufnahmen im Vollformat – selbst bei Dunkelheit. Darüber hinaus kann Nikons proprietärer Fokusmessfeld-VR Bildunschärfe um das aktive Fokusmessfeld herum reduzieren, von bis zu 7,5 Blendenstufen in der Mitte des Bildausschnitts und bis zu 6,0 Blendenstufen im Randbereich.2,3

Die kompakte Z5II ist mit ihrem vollständig dreh- und neigbaren Touchscreen und einem elektronischen Sucher mit der hohen Leuchtdichte von 3000 cd/m² für zuverlässige Vollformat-Aufnahmen konzipiert und erleichtert die Bildkomposition bei hellen Lichtverhältnissen erheblich. Zu den kreativen Steuerelementen für Fotos und Videos gehört eine One-Touch Picture-Control-Taste für die Vorschau und das Umschalten zwischen inspirierenden Farbprofilen in Echtzeit. Filmschaffende können 4K-N-RAW-Videos direkt auf die SD-Speicherkarte der Kamera aufnehmen. Wer Color Grading oder filmische Looks mit RED LUTs freischalten möchte, kann Filmmaterial in N-log aufnehmen, was mehr Flexibilität bei der Nachbearbeitung ermöglicht.

Dank der bekannten Nikon-Ergonomie ist die Bedienung sofort vertraut. Z5-Upgrader:innen profitieren von einem tieferen Griff und einer intuitiveren Anordnung der Tasten. Die kompakte Vollformatkamera Z5II bietet Platz für zwei SD-Kartensteckplätze und ist so staub- und tropfwasserresistent wie die renommierte Z6III.

Zurab Kiknadze, Product Manager, Nikon Europe sagt: „Die Z5II ist ihrer Zeit weit voraus, indem sie einige der besten Technologien unserer Profikameras in einem robusten und dennoch kompakten Gehäuse vereint. Wenn Sie bereit sind, auf Vollformat umzusteigen, ist dies das aufregende und erschwingliche Vollformat-Upgrade, auf das Sie gewartet haben.“

Wichtigste Ausstattungsmerkmale: Nikon Z5II

24,5-Megapixel-FX-Ibis-Sensor: Vollformatsensor mit integriertem Bildstabilisator mit bis zu 7,5 Blendenstufen Kompensation in der Mitte des Bildausschnitts und 6,0 Blendenstufen an der Peripherie. Der Fokusmessfeld-VR priorisiert die Stabilisierung um das aktive Fokusmessfeld. 2,3

Vollformatsensor mit integriertem Bildstabilisator mit bis zu 7,5 Blendenstufen Kompensation in der Mitte des Bildausschnitts und 6,0 Blendenstufen an der Peripherie. Der Fokusmessfeld-VR priorisiert die Stabilisierung um das aktive Fokusmessfeld. Höhere, klarere ISO-Empfindlichkeit: Maximale ISO-Empfindlichkeit von 64.000 für Fotos und 51.200 für Videos. Durch ausgeklügelte Rauschunterdrückung werden bei wenig Licht Aufnahmen mit hoher Sättigung und vielen Details erzielt.

Maximale ISO-Empfindlichkeit von 64.000 für Fotos und 51.200 für Videos. Durch ausgeklügelte Rauschunterdrückung werden bei wenig Licht Aufnahmen mit hoher Sättigung und vielen Details erzielt. Schneller, schärfer, intelligenter: Das Autofokussystem ist 68 % schneller als das der Z5 und empfindlich bis zu -10 LW für eine starke Leistung bei Dunkelheit. 1 Intelligente Mehrfach-Motivwahrnehmung und 3D-Tracking sorgen für noch höhere Genauigkeit.

Das Autofokussystem ist 68 % schneller als das der Z5 und empfindlich bis zu -10 LW für eine starke Leistung bei Dunkelheit. Intelligente Mehrfach-Motivwahrnehmung und 3D-Tracking sorgen für noch höhere Genauigkeit. Elektronischer Sucher mit hoher Leuchtdichte: Heller Sucher mit hoher Auflösung und einer maximalen Helligkeit von 3000 cd/m² und 18 Helligkeitsstufen.

Heller Sucher mit hoher Auflösung und einer maximalen Helligkeit von 3000 cd/m² und 18 Helligkeitsstufen. Großer, hochauflösender, dreh- und neigbarer Touchscreen: 170-Grad-Betrachtungswinkel. Das Bild, die Infoanzeigen und die Menüs drehen sich automatisch mit dem Bildschirm, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

170-Grad-Betrachtungswinkel. Das Bild, die Infoanzeigen und die Menüs drehen sich automatisch mit dem Bildschirm, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Kinoreifes Video: Maximale Detailtreue mit 4K/30p oder bis zu 4K/60p (beschnitten). N-RAW-Material kann direkt auf die SD-Speicherkarte in der Kamera aufgenommen werden. N-Log Aufnahmen bieten mehr Flexibilität beim Color Grading.

Maximale Detailtreue mit 4K/30p oder bis zu 4K/60p (beschnitten). N-RAW-Material kann direkt auf die SD-Speicherkarte in der Kamera aufgenommen werden. N-Log Aufnahmen bieten mehr Flexibilität beim Color Grading. One-Touch Picture-Control-Taste: Vorschau ansehen und inspirierende Farbprofile für Fotos und Videos in Echtzeit anwenden. Eigene Picture-Control-Farbeinstellungen mit Nikon NX Studio erstellen und speichern.

Vorschau ansehen und inspirierende Farbprofile für Fotos und Videos in Echtzeit anwenden. Eigene Picture-Control-Farbeinstellungen mit Nikon NX Studio erstellen und speichern. Kamera-zu-Cloud-Konnektivität mit der Nikon Imaging Cloud: Speicherung von Fotos automatisieren und Look‘s von Nikon und Creator:innen direkt auf die Z5II herunterladen.

Speicherung von Fotos automatisieren und Look‘s von Nikon und Creator:innen direkt auf die Z5II herunterladen. Erweiterter AF-A Modus: Erkennt selbst die kleinste Bewegung und wechselt bei Bedarf von AF-S (für unbewegte Motive) zu AF-C (für bewegte Motive).

Erkennt selbst die kleinste Bewegung und wechselt bei Bedarf von AF-S (für unbewegte Motive) zu AF-C (für bewegte Motive). Bis zu 30 Bilder/s mit Pre-Release Capture: Action-Aufnahmen gelingen, selbst wenn sie vor der Auslösung stattfinden. 4

Action-Aufnahmen gelingen, selbst wenn sie vor der Auslösung stattfinden. Besserer Klang: Ausgestattet mit einer 3,5-mm-Buchse für ein externes Stereomikrofon und einem Kopfhöreranschluss.

Ausgestattet mit einer 3,5-mm-Buchse für ein externes Stereomikrofon und einem Kopfhöreranschluss. Verbesserte Ergonomie: Tieferer Griff für mehr Stabilität, intuitives Tasten-Layout und zwei SD-(UHS-II)-Speicherkartenfächer. Kompatibel mit dem Multifunktionshandgriff MB-N14, um im Hochformat zu fotografieren oder die Aufnahmezeit im Vergleich zum Z5II-Akku allein zu verlängern.

Tieferer Griff für mehr Stabilität, intuitives Tasten-Layout und zwei SD-(UHS-II)-Speicherkartenfächer. Kompatibel mit dem Multifunktionshandgriff MB-N14, um im Hochformat zu fotografieren oder die Aufnahmezeit im Vergleich zum Z5II-Akku allein zu verlängern. Wetterfeste Bauweise: leichtes (ca. 700 g, nur Kamera) Gehäuse aus Magnesiumlegierung mit Staub- und Tropfwasserresistenz auf dem Niveau der renommierten Z6III. 5

1 Im Fotomodus, bei Verwendung von Einzelautofokus (AF-S), Fokusmessfeld in der Mitte, bei ISO 100 und einer Temperatur von 20 °C mit einem Objektiv mit Blende f/1.2.

2 Bildstabilisator mit bis zu 7,5 Blendenstufen in der Mitte und 6,0 Blendenstufen am Rand, basierend auf CIPA-Standard 2024.

3 Nur im Fotomodus mit NIKKOR-Z-Objektiven ohne VR. Fokusmessfeld-VR funktioniert nicht, wenn mehrere Fokusmessfelder angezeigt werden.

4 Bis zu 30 Bilder/s. In Highspeed-Serienaufnahmen + (C30). Nur JPEG-Dateien, auf JPEG [normal] festgelegt. Bei Verwendung von High-Speed Frame Capture+ kann der elektronische Verschluss je nach Bewegung des Motivs und Art der Aufnahmesituation zu Verzeichnung führen.

5Eine vollständige Staub- und Tropfwasserresistenz kann nicht in allen Situationen oder unter allen Bedingungen garantiert werden.

Verfügbarkeit

Die Nikon Z5II ist voraussichtlich Ende April 2025 im Handel erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlungen

Nikon Z5II Gehäuse 1.899,00 €

Nikon Z5II Kit Z 24-50mm „2.199,00 €

Nikon Z5II Kit Z 24-70mm 2.499,00 €

Nikon Z5II Kit Z 24-200mm VR 2.699,00 €

Weitere Informationen zu Nikon und seinen Produkten finden Sie unter www.nikon.de