Rollei präsentiert die Powerflex 10x Retro – Klassisches Design trifft auf moderne Technik

Norderstedt, 26.03.2025. Die bekannte Marke für Kameraequipment und Zubehör, Rollei, erweitert ihr Portfolio um ein außergewöhnliches Highlight: die Powerflex 10x Retro. Diese Digitalkamera kombiniert ein ansprechendes Design im Vintage-Stil mit modernen technischen Features, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Nutzer ansprechen dürften.

Mit ihrem Gehäuse im Retro-Look spricht die Kamera nicht nur Liebhaber klassischen Designs an, sondern setzt auch ein klares Statement: Stil und Funktionalität müssen kein Widerspruch sein. In einer Zeit, in der vor allem die Generation Z auf Social Media Digitalkameras wiederentdeckt, spricht die Powerflex 10x Retro den Wunsch nach Authentizität und nostalgischer Ästhetik an. Hinter der nostalgischen Optik verbirgt sich moderne Technik, die alle Anforderungen an eine zeitgemäße Kamera erfüllt. Herzstück der Powerflex 10x Retro ist der 10-fache optische Zoom, der mit einer Brennweite von 33 bis 330 Millimetern eine beeindruckende Bandbreite von detailreichen Nahaufnahmen bis hin zu weiten Landschaftspanoramen abdeckt. Diese Flexibilität macht die Kamera zum idealen Begleiter für jede fotografische Situation.

Features

Besonders beeindruckend ist die Vielseitigkeit der Kamera. Mit acht verschiedenen Fotomodi bietet sie sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Nutzern eine gute Auswahl, um ihre Kreativität auszuprobieren. Während die Vollautomatik unkomplizierte Schnappschüsse ermöglicht, eröffnen die manuellen Modi nahezu grenzenlose kreative Freiheiten. Die variable Auflösung von 8 bis 64 Megapixeln sorgt dafür, dass sowohl spontane Aufnahmen für den Alltag als auch großformatige Drucke in hoher Qualität gelingen.

Auch im Videobereich setzt die Powerflex 10x Retro Qualität voraus. Sie zeichnet Momente in gestochen scharfer 4K-Qualität auf und sorgt mit 24 Bildern pro Sekunde für flüssige, realitätsnahe Ergebnisse. Diese technische Raffinesse macht sie nicht nur zu einem Werkzeug für Fotografen, sondern auch für Videografen, die besonderen Wert auf detailreiche Aufnahmen legen.

Mit der Powerflex 10x Retro greift Rollei den aktuellen Trend zum Retro-Stil und das Comeback der Digitalkameras auf und zeigt, wie sich Tradition und Innovation nahtlos miteinander verbinden lassen.

Preis und Verfügbarkeit

Die neue Powerflex 10x Retro ist ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/powerflex-retro für 199 Euro (UVP 269,99 Euro) verfügbar.