Mit der Nikon Z6III hat der japanische Hersteller ein Nachfolgemodell der Z 6II vorgestellt, das es in sich hat. Statt die neue Mittelklasse-DSLM nur an der ein oder anderen Stelle zu verbessern, geht die Z6III als vielseitige und deutlich aufgewertete Allrounderin mit vielen professionellen Features der höherklassigen Nikon Z8 und Nikon Z9 an den Start. Dazu gehören beispielsweise der schnelle Bildprozessor Expeed 7 für eine hohe Ver-arbeitungsgeschwindigkeit, eine rasante Serienbildgeschwindigkeit von bis zu 120 Bildern pro Sekunde, ein Autofokussystem mit KI-Unterstützung der neuesten Generation sowie ein optimierter elektronischer Sucher, der die Sucher der höher positionierten Z8 und Z9 sogar noch übertrifft. Wir haben uns die Nikon Z6III im Test ausgiebig im CHIP Testlabor und in der Praxis angesehen.