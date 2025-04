Verbaut hat Fujifilm ein 35-mm-Objektiv mit Zentralverschluss. Dieser sorgt dafür, dass das Objektiv näher an den Bildsensor heranrücken kann. Beim Sensor und dem Bildprozessor hat die GFX 100RF Technik aus der GFX 100S II übernommen. So misst der Sensor 43,8 x 32,9 mm, bringt eine Auflösung von 102 Megapixeln mit und wird vom aktuellen X-Prozessor 5 unterstützt.

Nur f/4 als Offenblende

Erste Auffälligkeit jedoch: Fujifilm verzichtet bei der GFX 100RF auf ein lichtstarkes Objektiv. Dieses bringt nämlich nur eine Offenblende von f/4 mit. Fujifilm begründet diese Entscheidung damit, dass ansonsten das Gewicht der Kamera erheblich höher ausgefallen worden wäre, was das Handling der Kamera für die Street-Fotografie eingeschränkt hätte.

Auch auf einen integrierten Bildstabilisator hat Fujifilm bei der GFX 100RF verzichtet. Kombiniert mit der vergleichsweise geringen Lichtstärke zwei überraschend große Einschränkungen bei einer Kamera in dieser Preisklasse!

Überzeugende Haptik

Doch wie präsentiert sich die Fujifilm GFX 100RF denn nun im Praxistest? Der erste Eindruck ist sehr gut: Die Kamera liegt gut in der Hand und ist weder zu groß noch zu klein, um sie komfortabel bedienen zu können.

Die GFX 100RF ist das erste GFX-Modell mit einem integrierten Vier-Stufen-ND-Filter. Dieser Graufilter erleichtert die Aufnahme mit großer Blendenöffnung bei hellem Licht oder mit langer Verschlusszeit. Apropos helles Licht: Der 3,2 Zoll große Monitor mit einer Auflösung von 2,1 Millionen Punkten zeigt auch bei direkter Sonneneinstrahlung ein klar erkennbares Bild. Leider lässt sich das Display jedoch nur horizontal ausklappen und kippen, ist jedoch nicht frei beweglich. Zusätzlich steht zur Motivkontrolle ein elektronischer Sucher mit 5,76 Millionen Bildpunkten und 0,84-facher Vergrößerung zur Verfügung, der ein helles, kontrastreiches Bild liefert.

Wahlrad für Aufnahmeformat

Auf der Kameraschulter zeigt sich die erste Besonderheit der GFX 100RF. Hier lässt sich nämlich per Wahlrad das Aufnahmeformat der Kamera umschalten. Unter anderem lassen sich dabei neben dem klassischen 4:3 und 3:2 auch Panoramaformate wie 65:24 und 17:6, aber auch das Hochformat 3:4 oder das quadratische 1:1-Format auswählen.

Während der Präsentation sorgte die Vorstellung dieser Funktion noch vielfach für Stirnrunzeln. Warum sollte man dem Aufnahmeformat ein eigenes Wahlrad spendieren, wenn dies doch genauso gut über das Kameramenü erledigt werden kann?

Verändertes Fotografieren

In der Praxis jedoch zeigten sich die Vorteile. Denn Hand aufs Herz: Wer nutzt schon während einer Foto-Tour regelmäßig die Möglichkeit, im Kameramenü das Aufnahmeformat umzustellen. Das Wahlrad hingegen lädt zum Experimentieren förmlich ein. So fotografieren Sie zum Beispiel die Skyline im Panoramaformat und sehen direkt im Sucher den entsprechenden Bildausschnitt. Die Bildränder, die bei der Aufnahme nicht aufgezeichnet werden, stellt die Kamera dabei halbtransparent dar.

Auch Hochformataufnahmen lassen sich so realisieren, ohne die Kamera drehen zu müssen. Nun werden Kritiker zurecht anmerken, dass man solche Bildausschnitte auch einfach später am PC auswählen und zuschneiden könnte. Stimmt. Doch Sie fotografieren tatsächlich anders, wenn Sie die Abmessungen der Formate schon im Sucher sehen.

Verschiedene Brennweiten zur Auswahl

Die GFX 100RF croppt jedoch nicht nur, wenn Sie das Bildformat umstellen. Die Kamera bietet zusätzlich auch noch einen sogenannten digitalen Teleconverter an. Mit diesem lassen sich dann Aufnahmen mit Brennweiten von 45, 63 und 80 mm realisieren. Umgerechnet auf das Kleinbildformat entsprechen das 35, 50 und 63 mm. Die gewünschte Brennweite stellen Sie dabei einfach per Hebel an der Kameravorderseite um. Auch hier wird der Bildbereich, der dann nicht aufgenommen wird, halbtransparent im Sucher dargestellt. Die Auflösung der Aufnahmen reduziert sich dabei natürlich – ebenso wie bei den Fotos, die Sie mit verändertem Aufnahmeformat speichern.

Dennoch wirkt auch diese Funktion praktisch, weil Sie so, das war zumindest der erste Eindruck, bewusster fotografieren. Zudem bringt es eine Varianz in die Fotografie mit einer Festbrennweite.

Ungewolltes Umstellen

In der Praxis zeigte sich dabei jedoch auch ein Nachteil. Es passiert nämlich schnell, dass man die Brennweite versehentlich umstellt, weil man beim Laufen an den Hebel gekommen ist. Wer dann bei der Aufnahme nicht aufpasst, fotografiert leicht mal ungewollt nur einen Bildausschnitt mit längerer Brennweite!

Neuer, fixer Autofokus

Mittelformatkameras gelten per se nicht als Action- und Sportspezialisten. Das gilt natürlich auch für die GFX 100RF. Dennoch ist die Kamera alles andere als träge. Mit mechanischem Verschluss nimmt die Mittelformatkamera bis zu sechs Bilder pro Sekunde auf. Im ersten Praxistest präsentiert sich der Hybrid-Autofokus schnell und präzise. Wie bei modernen Kameras der neuesten Generation üblich bietet auch die GFX 100RF eine KI-basierte Motiverkennung. Die Deep-Learning-Technologie ermöglicht eine exakte Erkennung und Scharfstellung von Tieren, Fahrzeugen, Vögeln und Flugzeugen. Beispielaufnahmen eines spielenden Hundes beim Foto-Walk bestätigten dies in der Praxis. Der Autofokus folgte dem Motiv schnell und zuverlässig.

Bei Porträts erkannte die Kamera in Sekundenbruchteilen die Augenpartien und stellte entsprechend scharf. Bei Hochformataufnahmen hatte sie jedoch gelegentlich Probleme, die Augen im Motiv zu finden. Das dürfte jedoch per Firmware-Update leicht zu lösen sein.

Gewohnte Bedienung

Ansonsten werden sich erfahrene Fujifilm-Fotografinnen und -Fotografen schnell mit der der GFX 100RF zurechtfinden. Die wichtigsten Kameraeinstellungen erfolgen jeweils per Wahlrad auf dem Gehäuse. Auch die Fujifilm-typischen Filmsimulationen bringt die Mittelformatkamera natürlich mit. Diese wählen Sie über das Kameramenü aus.

Doch wie sieht es nun mit der Bildqualität der GFX 100RF aus? Beim ersten Praxiseindruck überzeugten die unbearbeiteten Aufnahmen mit einem großen Dynamikumfang. Und das bei alles anderem als idealem Fotowetter bei direkter Sonneneinstrahlung. Die hohe Auflösung des Sensors sorgt dafür, dass Sie auch Bildausschnitte großformatig ausdrucken könnten, wenn Sie es möchten. Das sorgt für eine große Freiheit auch in der Postproduktion.