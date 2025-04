Ausstellung vom 7. Juni bis 19. Juli 2025 RUUD VAN EMPEL – Ausstellung mit 20 Werken

Die Galerie CAMERA WORK präsentiert ab dem 7. Juni 2025 die erste Einzelausstellung des renommierten niederländischen Künstlers Ruud van Empel in Deutschland. Mit einer Auswahl von 20 Werken aus zwölf Serien gibt die Ausstellung einen umfassenden Einblick in das Schaffen des Künstlers, dessen Werke sich an der Schnittstelle von Fotografie, digitaler Kunst und Malerei bewegen. Van Empel ist international bekannt für seine surrealen, hyperrealistischen Fotocollagen, die eine faszinierende, einzigartige Bildsprache entwickeln und träumerische, zugleich tiefsinnige Welten offenbaren.

Die Ausstellung beinhaltet Arbeiten aus den Serien Floresta, Voyage Pitoresque, Dawn, Genera5on, World, Moon, Floresta Negra, Photosketch, Perzeption, Collage, Sunday sowie Boy & Girl. Jede dieser Serien zeichnet sich durch eine visuelle Handschrift aus, die zwischen Naturdarstellungen, nostalgischen Kindheitsmotiven und kulturellen Reflexionen changiert. Während die Serie Floresta üppige, naturbelassene Szenerien in intensiven Farben zeigt, setzt sich Generation mit der Darstellung von Kindheit und Identität auseinander. In Moon und World erschafft van Empel fremdartige, beinahe mystische Landschaften, die an utopische oder traumähnliche Welten erinnern. Voyage Pitoresque und Dawn hingegen greifen klassische Bildmotive auf und verwandeln sie in eine neue, digital überhöhte Realität. Die Collagen aus Photosketch und Perzeption offenbaren experimentelle Facetten seines Schaffens, in denen fragmentierte Formen und überraschende Kompositionen dominieren.

Über die Ausstellung

Über den Fotografen

Ruud van Empel (*1958) zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Künstlern im Bereich der digitalen Fotokunst. Vor dem Hintergrund seines Werdegangs in Grafikdesign entwickelt er Kompositionen, die an die Meister der niederländischen Malerei erinnern, insbesondere in der raffinierten Lichtführung und den detailreichen Inszenierungen. Seine Werke werden weltweit in Museen und Kunstinstitutionen ausgestellt, darunter das Rijksmuseum in Amsterdam (2023) und das George Eastman House in New York (2006) und sind in zahlreichen renommierten Kunstsammlungen – u. a. in der Elton John Collection mit mehreren Arbeiten – vertreten.