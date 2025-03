Mit der neuen instax WIDE Evo ™ Sofortbildkamera ergänzt FUJIFILM sein Portfolio an Hybrid-Sofortbildkameras um ein Modell mit größerem Bildformat. Die Kamera kombiniert digitale Kontrolle mit analogem Look-and-Feel – inklusive klassischem Kurbelmechanismus zum Druckauslösen – und richtet sich an Fotografie-Enthusiast:innen, die Wert auf kreative Freiheit, hochwertige Ergebnisse und physische Sofortbilder legen.

Mehr Fläche fürs Bild: Sofortbild im instax ™ WIDE-Format

Die instax WIDE Evo ™ bringt die Funktionsvielfalt der beliebten instax mini Evo ™ auf das deutlich größere instax ™ WIDE-Format. Ausdrucke sind hier nahezu doppelt so breit – ideal für Landschaften, Gruppenporträts oder Collagen mit viel Bildinhalt. Ein neues 16-mm-Weitwinkelobjektiv (entspricht 35 mm Kleinbild) sorgt für ein entsprechend breites Blickfeld.

Gleichzeitig bleibt die Kamera dem Retro-Stil der Serie treu: Das Design erinnert an klassische analoge Modelle, und das physische Drehen der „Rückspulkurbel“ zum Starten des Drucks sorgt für ein bewusstes, haptisches Erlebnis.

Zwei Räder, 100 Optionen – und mehr

Im Zentrum der Kamera stehen zwei Auswahlräder mit je zehn Objektivmodi und zehn Filmeffekten, die sich frei kombinieren lassen. Dazu kommen sechs Filmstile, etwa mit cineastischen Rahmen, Collodion-Look oder Kontaktabzugsästhetik. Die Intensität vieler Effekte lässt sich stufenlos direkt am Objektivring steuern.

Durch Kombinationen aus Effekten, Filmstilen und Objektivmodi ergeben sich laut Hersteller über 100.000 kreative Variationen – ein deutlich erweiterter Spielraum für individuelle Gestaltung im Sofortbild.

Hybridfunktionen und App-Anbindung

Als Hybridkamera speichert die instax WIDE Evo ™ alle Bilder digital mit der instax WIDE Evo™ App, bietet Vorschau über ein 3,5-Zoll-LCD und ermöglicht gezielten Druck – entweder direkt oder via Smartphone-App. Letztere bietet zahlreiche Zusatzfunktionen:

Smartphone-Druck : Bilder in JPEG, PNG oder HEIF vom Mobilgerät direkt auf instax™ WIDE Sofortbildfilm

Fernsteuerung : Kameraauslösung aus der Ferne, etwa für Gruppenfotos

Discover Feed : Kreative Einstellungen anderer Nutzer entdecken und übernehmen

Social Zone: Digitales Teilen von echten Sofortbildern, ideal für Social Media

Die nahtlose Verzahnung von Sofortbildkamera und instax WIDE Evo ™ App macht die instax WIDE Evo ™ nicht nur zu einem Werkzeug für den Moment, sondern auch zur Plattform für kreativen Austausch.

Technik: Kompakt, leistungsstark, vielseitig

Die hybride Sofortbildkamera arbeitet mit einem 1/3-Zoll-CMOS-Sensor (max. 4608 × 3456 Pixel), speichert intern oder auf microSD-Karte und bietet Autofokus mit Gesichtserkennung, automatische Belichtung, ISO-Anpassung bis 1600, diverse Weißabgleich-Modi sowie einen Selbstauslöser. Die Ausdrucke erfolgen mit 635 × 318 dpi innerhalb von rund 16 Sekunden. Der fest verbaute Akku reicht laut Hersteller für bis zu 100 Prints und wird über USB-C geladen.

Auch in puncto Bedienung zeigt sich das Modell durchdacht: Der große Bildschirm unterstützt die Bildkomposition, ein Stativgewinde, ein Selfie-Spiegel sowie ein optional unterdrückbarer Blitz erweitern die kreativen Möglichkeiten.

Zubehör und Filmneuheit im passenden Stil

Zum Marktstart hat instax ™ auch passendes Zubehör eingeführt: Eine Kameratasche aus veganem Leder mit verstellbarem Schulterriemen und abnehmbarer Abdeckung passt sich dem Design der Kamera an und unterstreicht deren Einsatz als moderne Reportagekamera.

Zusätzlich gibt es ein neues Sofortbildmaterial: instax ™ WIDE Brushed Metallics. Der Rahmen der Sofortbilder zeigt sich in einem dunklen, metallisch schimmernden Verlauf – eine stilvolle Ergänzung für visuell auffällige Prints. Das Material ist mit allen instax ™ WIDE Sofortbildkameras und Druckern kompatibel.

Save the Date: Leser-Event zur instax WIDE Evo ™ im ersten Halbjahr 2025

FUJIFILM instax ™ und photoscala laden ein: Im ersten Halbjahr 2025 findet ein exklusives Leser-Event rund um die neue instax WIDE Evo ™ statt. Gemeinsam wollen wir die neue Hybrid-Sofortbildkamera in entspannter Atmosphäre ausprobieren, kreative Möglichkeiten entdecken und echte Sofortbilder mit nach Hause nehmen. Neben Hands-on-Sessions und Austausch mit anderen Sofortbild-Fans erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit kleinen Überraschungen. Ort und Termin werden in Kürze bekanntgegeben – aber schon jetzt gilt: Save the Date und unbedingt dranbleiben – die Plätze werden begrenzt sein!

Fazit

Die instax WIDE Evo ™ überträgt das Hybridkonzept der mini Evo ™ in ein größeres, flexibleres Format – mit mehr kreativen Optionen, smarter App-Anbindung und analoger Anmutung. Wer sich zwischen digitaler Kontrolle und physischem Ergebnis nicht entscheiden will, findet in der WIDE Evo ™ ein vielseitiges Werkzeug, das klassische Sofortbildästhetik mit modernen Ansprüchen verbindet.