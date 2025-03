Lichtkunst auf Knopfdruck – Das neue Photoolex Gobo Light setzt kreative Akzente

Mit dem neuen Photoolex Gobo Light präsentiert Rollei ein vielseitiges LED-Effekt-Licht, das Fotografen und Videografen völlig neue kreative Möglichkeiten eröffnet. Dank der 10 Watt starken Lichtquelle, der 20 mitgelieferten Gobo-Aufsätze und einer breiten Farbpalette eignet es sich perfekt für einzigartige Lichteffekte in unterschiedlichsten Szenarien.

Die LED-Technologie sorgt für eine stabile und gleichmäßige Ausleuchtung, während die Gobo-Aufsätze spannende Lichtmuster und Tiefeneffekte erzeugen. Ob abstrakte Designs oder natürliche Strukturen – die Projektionen eröffnen eine Vielzahl an kreativen Inszenierungsmöglichkeiten. Zudem lassen sich mit den vier Farboptionen Rot, Blau, Gelb und Weiß gezielt Stimmungen schaffen und jede Szene individuell gestalten.

Weitere Features

Der verstellbare Zoomring erlaubt eine flexible Anpassung des Lichtwinkels – von einem breit gestreuten Lichtstrahl bis hin zu einem fokussierten Spot. Besonders in der Porträt- und Produktfotografie lassen sich so beeindruckende Akzente setzen. Der langlebige Akku mit einer Laufzeit von bis zu vier Stunden sorgt für ausgedehnte Shootings ohne Unterbrechung. Dank Fast-Charge-Technologie ist er in nur 80 Minuten vollständig aufgeladen.

Für maximale Vielseitigkeit verfügt das Photoolex Gobo Light über einen USB-C-Anschluss sowie drei 1/4-Zoll-Anschlüsse zur einfachen Befestigung an Stativen oder anderem Zubehör. Trotz seiner umfangreichen Funktionen bleibt es äußerst mobil: Das gesamte Set, inklusive der praktischen Transporttasche, wiegt weniger als 500 Gramm und ist damit ideal für den flexiblen Einsatz unterwegs.

Preis und Verfügbarkeit

Das neue Photoolex Gobo Light ist ab sofort im Rollei-Onlineshop unter www.rollei.de/photoolex-gobo- light für 79,99 Euro zum Einführungspreis (UVP: 99,99 Euro) verfügbar.