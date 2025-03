Ausstellung Larry Fink – Feeling the Experience

Zu Ehren des im Dezember 2023 verstorbenen Larry Fink zeigt die Galerie Bene Taschen in Köln die Ausstellung unter dem Titel Larry Fink – Feeling the Experience, welche noch bis zum 10. Mai 2025 noch zu sehen ist.

Der im Dezember 2023 verstorbene Larry Fink arbeitete über 65 Jahre als Fotograf. Noch bis zum 10. Mai 2025 präsentiert die Galerie Bene Taschen in Köln unter dem Titel Larry Fink – Feeling the Experience eine Auswahl aus seinen Werkgruppen „Social Graces“, „Somewhere There’s Music“, „The Vanities“ und „Boxing“ . In seiner Serie „Boxing“ werden ikonische Momente aus legendären Boxkämpfen, wie die von Mike Tyson oder Jimmy Jacobs gezeigt. Die Bilder der Serie „Somewhere There’s Music“ zeugen von den Begegnungen zwischen Fotografen und Musikern wie beispielsweise Fink’s großem Idol Jimmy Rushing.

Die fotografische Arbeit von Larry Fink umfasst ein breites und kontrastreiches Spektrum, das von alltäglichen Familienszenen bis hin zu elitären Veranstaltungen reicht. Fink formt somit ein Gesellschaftsbild, das unvoreingenommen unterschiedliche soziale Gruppen verbindet. Sein Lebenswerk ist gleichzeitig der Spiegel seines Gesellschaftsbildes. Für ihn stand der Mensch stets im Mittelpunkt.

