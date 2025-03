Die Gallerie d’Italia – Turin präsentiert vom 17. April bis 7. September 2025 die Ausstellung „Carrie Mae Weems. The Heart of Matter“. Die Schau widmet sich der renommierten amerikanischen Künstlerin, die in ihrer Arbeit Themen wie kulturelle Identität, Geschlechterrollen und soziale Ungleichheit untersucht.

Die Gallerie d’Italia – Turin widmet der international renommierten Fotografin und Künstlerin Carrie Mae Weems eine große Retrospektive. Die Ausstellung „Carrie Mae Weems. The Heart of Matter“ ist vom 17. April bis 7. September 2025 zu sehen und zeigt rund 100 Werke, die sich mit kultureller Identität, sozialer Ungleichheit und Geschlechterrollen auseinandersetzen.

Weems, eine der einflussreichsten afroamerikanischen Künstlerinnen der Gegenwart, ist bekannt für ihre fotografischen Erzählungen, die sich mit Orten und Menschen befassen, die oft aus den gängigen historischen Narrativen ausgeschlossen wurden. Ihre Arbeiten umfassen Aufnahmen von Plantagen des amerikanischen Südens, imperialen Denkmälern, Museen und Alltagsräumen, die gesellschaftliche Machtstrukturen reflektieren.

Über die Ausstellung

Ein zentrales Element der Ausstellung ist das neu entwickelte Projekt „Preach“, das erstmals in Turin präsentiert wird. Diese Installation beschäftigt sich mit der Bedeutung von Spiritualität und Religion in afroamerikanischen Gemeinschaften. In einer Mischung aus historischen und aktuellen Fotografien werden sowohl die Freude und Kraft des Glaubens als auch die mit der Geschichte verknüpfte Unterdrückung thematisiert.

Neben Weems’ ikonischen Serien, darunter die bekannte „Kitchen Table Series“, umfasst die Ausstellung auch Videoinstallationen und Tonaufnahmen. Die Retrospektive ist Teil des EXPOSED Torino Photo Festivals und wird von der Region Piemont und der Stadt Turin unterstützt.

Ein umfassender Ausstellungskatalog erscheint in Zusammenarbeit mit der Aperture Foundation. Zusätzlich wird es ein Begleitprogramm mit Diskussionen und Vorträgen geben. Weitere Informationen unter: www.gallerieditalia.com​.