Wenn sich vom 29. Juni bis 1. Juli 2025 professionelle Porträtfotografen aus ganz Europa in Bad Honnef versammeln, ist es wieder so weit: Das bpp Summer Light Festival bringt zum zweiten Mal kreative Köpfe, Branchenexperten und die großen Namen der Peoplefotografie zusammen. Mit hochkarätigen Workshops, einem spannenden Vortragsprogramm und einem sommerlich-festlichen Rahmen wird die Rheinmeile zum Zentrum für Austausch, Weiterbildung und kreative Energie.

Organisiert vom bund professioneller portraitfotografen (bpp), richtet sich das Festival an professionelle Fotografinnen und Fotografen – unabhängig von einer bpp-Mitgliedschaft –, die sich fachlich weiterentwickeln, neue Impulse erhalten und Gleichgesinnte treffen möchten. Die Veranstaltung kombiniert intensive Weiterbildung mit Festival-Feeling, persönlichem Austausch und viel Raum für kreative Entfaltung.

Workshops mit internationaler Besetzung

Das Herzstück des Festivals bilden zwölf praxisorientierte Workshops mit renommierten Dozenten wie Robert Maschke, Valerie Seeber, Andreas Jorns, Maria Presser (Spanien), Martin Krystynek (Slowakei) und Benno Kraehahn. Die Themen reichen von Porträt-, Lifestyle- und Businessfotografie bis hin zur Videografie. Unterstützt werden die Workshops von führenden Herstellern wie Sony, Canon, Nikon, Profoto und Fujifilm – eine ideale Gelegenheit, um neue Technik direkt im kreativen Umfeld zu testen.

Einige Highlights aus dem Workshop-Programm:

Robert Maschke: „Von Business bis Kunst – vielseitige Portraits mit nur einem Licht-Setup“

Andreas Jorns: „Das (un-)perfekte Portrait“

Elena Peters: „Lebendige Hochzeitsfotografie“

Die Teilnehmerzahl ist auf 10 bis 12 Personen pro Workshop begrenzt – so bleibt Raum für individuelle Betreuung und intensives Arbeiten.

Vorträge, Diskussionen und Community

Am dritten Tag des Festivals steht das Vortragsprogramm im Mittelpunkt. Einer der Höhepunkte ist der Live-Vortrag von Ivan Weiss (UK), der seine Herangehensweise an die Porträtfotografie präsentiert. Ergänzt wird das Programm durch eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der Fotografie, in der aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Branche beleuchtet werden – von technologischen Veränderungen bis zu neuen Kundenanforderungen.

Feiern und Netzwerken mit Tiefgang

Auch abseits der Workshop-Sessions setzt das Festival auf Austausch und Gemeinschaft. Bereits am ersten Abend lädt die Barbecue-Night zum lockeren Kennenlernen und Netzwerken ein. Am zweiten Abend folgt die feierliche bpp Award Night im Lilo Bad Honnef. Dort werden die Gewinnern des bpp PHOTO CONTEST und des bpp YOUNG PHOTO AWARD 2025 geehrt – ebenso wie die diesjährigen IPQ-Zertifizierten. Ein Abend zwischen Anerkennung, Inspiration und ausgelassener Festivalstimmung.

Persönliche Weiterentwicklung und kreative Auszeit

Das bpp Summer Light Festival ist mehr als eine Fortbildung – es ist eine Auszeit für alle, die Fotografie nicht nur als Beruf, sondern als Leidenschaft verstehen. In entspannter Atmosphäre bietet es Raum für persönliche Weiterentwicklung, kreative Erneuerung und den offenen Austausch mit Kollegen. Der Veranstaltungsort – die Rheinmeile in Bad Honnef – bietet zudem ein fotogenes Setting für eigenes Arbeiten und Ausprobieren.

Frühbuchervorteil bis Ende April

Wer sich frühzeitig anmeldet, profitiert von vergünstigten Teilnahmegebühren. Im Preis enthalten sind zwei Workshop-Tage, der Vortragstag inklusive Podiumsdiskussion, Tagesverpflegung sowie die Teilnahme an der Barbecue-Night. Die Award Night ist optional buchbar. Anmeldungen sind ab sofort möglich – die Plätze werden nach dem Prinzip „First come, first serve“ vergeben. Der Frühbucherrabatt gilt bis zum 30. April 2025.

Weitere Informationen zum Festivalprogramm und zur Anmeldung finden sich unter:

www.bpp.photography/veranstaltungen/bpp-summer-light-festival-2025