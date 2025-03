Der optische Aufbau des Sony FE 28-70 mm f/2 GM besteht aus 20 Linsenelementen in 14 Gruppen, darunter drei XA-Elemente (extrem asphärisch) sowie weitere Speziallinsen. Damit erreicht das lichtstarke Zoom im CHIP Testlabor bei 28 mm Brennweite und offener Blende f/2 gute 2.850 Linienpaare pro Bildhöhe (Lp/Bh) in der Bildmitte und 2.154 Lp/Bh in den Bildecken. Das entspricht 88 Prozent beziehungsweise 67 Prozent der möglichen Auflösung an der 60-Megapixel-Messkamera Sony A7R IV. Bei zweifacher Abblendung steigt die Auflösung bei 28 mm sogar auf sehr gute 95 Prozent in der Mitte und 75 Prozent in den Ecken. Bei mittlerer und längster Brennweite werden selbst bei offener Blende f/2 hervorragende 95 bzw. 92 Prozent in der Bildmitte erreicht.

Dazu kommt eine sehr gute Fehlerkorrektur. So gibt es etwa so gut wie keine Farbsäume. Selbst bei Blende f/2 sind die im CHIP Testlabor gemessenen Farbsäume über den gesamten Zoombereich nur 0,3 bis 0,5 Pixel breit. Das ist in der Praxis kaum sichtbar. Hinzu kommt eine kaum nennenswerte Verzeichnung von nur 0,2 Prozent bei kürzester und längster Brennweite. Bei mittlerer Brennweite ergaben die Messungen sogar 0,0 Prozent. Auch die Vignettierung ist sehr gut korrigiert. Mit nur 0,5 bis 0,6 Blendenstufen bei offener Blende f/2 im gesamten Brennweitenbereich muss man sich um den Helligkeitsabfall (Vignettierung) praktisch keine Sorgen machen. Zudem lässt sich die leichte Abdunklung bei Bedarf in der Bildbearbeitung leicht entfernen.