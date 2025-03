Mit „Nachtfotografie“ bietet der Rheinwerk Verlag ein 360 Seiten starkes Hardcover-Buch für Bilder nach Sonnenuntergang. Die Autoren Sebastian Worm, Marcello Zerletti und „Lightart im Pott“ erklären praxisnah, wie Bilder bei Schwachlicht gelingen. Wir haben einen Blick in das Buch geworfen.

Die Nachtfotografie – oder eher Fotografie bei Nacht – ist etwas Besonderes. Nicht nur, dass es sich um ein eigenständiges Genre handelt, mit eigenen Regeln, Techniken und Motiven, sondern es ist die Fotografie, wie wir sie kennen, in einer anderen Situation. So gut wie alle Genres lassen sich in der Nacht auch ablichten – wenn das Licht stimmt. Und dann kommen noch die vielen, teilweise magisch mystischen Motive hinzu, die nur die Dunkelheit bietet. Es ist überaus notwendig, für spektakuläre Nachtaufnahmen auf fundiertes Fachwissen zurückzugreifen. Lichtmalerei in finsterer Nacht, atemberaubende Dämmerungsbilder oder das bunte Treiben pulsierender Städte erfordern besondere Kenntnisse und angewandtes Wissen über die „Physik der Nacht“. Das alles ist im Buch „Nachtfotografie–kreativ fotografieren mit Langzeitbelichtung, Lightpainting und Available Light“ wissenswert und praxisorientiert von Sebastian Worm, Marcello Zerletti und der Lightart Künstlertruppe „Lightart im Pott“ zusammengetragen worden.

Nachtfotografie im Rheinwerk Verlag: Ein erleuchteter Blick ins Buch

Das Buch beginnt mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung zur Handhabung. Hier werden zum Beispiel die Aufnahmedaten erklärt, die bei jedem Bild zu finden sind, auch ein genereller Warnhinweis übers Fotografieren in der Nacht erfolgt hier. Das erste Kapitel beschreibt die Faszination Nachtfotografie. Hier wird der Leser in den Zauber und die Kreativität der Fotografie ohne Sonnenlicht und deren Möglichkeiten gezogen. Im nächsten Abschnitt widmen sich die Autoren der Technik. Mit einer gelungenen Mischung aus Praxisbildern und Technikdetails geht es von den Kameras über die Objektive zu den passenden Filtern. Hier beginnen auch die Workshops, die das eben Gelernte gleich zur praktischen Anwendung bringen. Im dritten Kapitel „Die Fototechnik beherrschen“ werden die beiden Elemente vereint. Mit viel Wissenswertem über Belichtung, Weißabgleich und ISO-Werten kann sich der Leser an seine eigenen Projekte wagen. Mit dem vierten Kapitel wird das Element Licht, das wichtigste Werkzeug der Fotografie, in den Mittelpunkt gestellt. Die unterschiedlichen Methoden werden in den verschiedenen Szenarien – sehr praxisbezogen aus dem Erfahrungsschatz der Autoren – verständlich gemacht. So stehen Klassiker wie die blaue Stunde, Available Light und Bilder im Kunstlicht auf dem Plan. Den Einstieg in den aktiven Teil machen die „Lichter der Großstadt“. Hier spielt das Buch seine Stärke richtig aus. Aus dem fundierten Wissen und der großen Erfahrung der Autoren sammeln sich hier nun die besten Inspirationen, Ratschläge und Motivideen für eine Vielzahl an Nachtaufnahmen. Mit ausführlichen Erklärungen, einem Beispielbild und den Bilddaten werden die Themen anschaulich und verständlich erklärt. Selbst wenn es für ein Motiv mehrere Ansätze gibt, werden Sie hier alle Aspekte finden und die abwechslungsreichen Inspirationen nutzen können. Mit dem nächsten Kapitel verlassen wir die Stadt und finden uns in der freien Natur wieder. Von verträumten Dämmerungen über malerische Küsten bis zu spektakulären Nordlichtern steht hier alles über die Fotografie zwischen Sonnenauf- und -untergang abseits großer Metropolen. Mit dem letzten Teil wird die Königsklasse der Nachtfotografie noch angemessen behandelt – das Lightpainting. Die Kunst, mit Licht sprichwörtlich zu malen, bedarf großer Aufmerksamkeit. Hier wird es auch noch einmal technischer. Um die beeindruckenden Malereien zu erstellen, nimmt das Autorenteam die Leser Schritt für Schritt mit in die kreative und mystische Welt der fliegenden Bälle und Bäume aus Licht. Mit spannenden Projekten und tollen Tipps für die eigenen Ideen werden fantastische Lightpaintings zu einem großen Spaß.

Fazit

Das Buch richtet sich an alle, die die Kamera nicht mit dem letzten Sonnenstrahl aus der Hand legen. Es wird ein routiniertes Arbeiten ohne Licht vermittelt. Ob Sie den Mond über der Stadt, Lichtspuren von Autos oder Architektur bevorzugen–Sie werden mehrere Seiten darüber finden. Jedes erdenkliche Thema wird sehr praxisnah vermittelt und ein grundlegendes Verständnis für die Machart eines Bildes in der entsprechenden Lichtsituation entwickelt. Wer nach einem speziellen Thema sucht, findet im fein gegliederten Glossar alles, wonach er sucht.

Eckdaten zum Buch Nachtfotografie

Sebastian Worm, Marcello Zerletti, Lightart im Pott

360 Seiten, 21 x 24 cm, Hardcover,

ISBN 978-3-8362-9692-2,

Preis: 39,90 Euro / 39,99 Euro (Buch / E-Book),

Rheinwerkverlag, www.rheinwerk-verlag.de