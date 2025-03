Michael Kerstgens. Out of Control

Ausstellungslaufzeit: 8. März 2025 – 11. Mai 2025

Eröffnung: Freitag, 7. März 2025, 19 Uhr

Presserundgang: Freitag, 7. März 2025, 12 Uhr

Ausstellungort: Fotografie Forum Frankfurt

Euphorie auf der Tanzfläche, Aufruhr in den Fabriken, sich stetig wandelnde Landschaften – in Michael Kerstgens. Out of Control präsentiert das Fotografie Forum Frankfurt (FFF) vom 08.03. bis 11.05.2025 die erste umfassende Ausstellung zum Werk des deutschen Dokumentarfotografen Michael Kerstgens (*1960). Die Schau gibt einen tiefen Einblick in sein über 40-jähriges Schaffen und zeigt gesellschaftspolitische Langzeit-Fotoessays in Schwarz-Weiß und Farbe. Mit großer Sensibilität dokumentiert Kerstgens in seinen Fotografien den Wandel von Lebenswelten – von industriell geprägten Gemeinschaften hin zu Konsum- und Freizeitgesellschaften.

Geboren in Wales und aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr, studierte Michael Kerstgens Kommunikationsdesign und Fotografie an der Folkwang-Hochschule (GHS) in Essen. Bekannt wurde er durch seine Serie »The Enemy Within« über den britischen Bergarbeiterstreik 1984/85. Während dieser Zeit lebte er bei einer streikenden Familie – eine prägende Erfahrung, die seine fotografische Perspektive nachhaltig beeinflusste.

Über seine Arbeit

Seine Arbeiten, häufig autobiografisch geprägt, widmen sich dem Wandel von Orten und Menschen und spiegeln gesellschaftliche Umbrüche wider: 1987 dokumentierte Kerstgens den Stahlarbeiterstreik in Duisburg-Rheinhausen, 1990 hielt er die Veränderungen in der thüringischen Stadt Mühlhausen während der Zeit vor der deutschen Wiedervereinigung fest. In den Farbaufnahmen von »1986, Back to the Present« thematisierte er die Konsum- und Freizeitgesellschaft der 1980er Jahre.

Das breite Spektrum seines Schaffens umfasst auch seine jüngsten Industrie- und Küstenlandschaften sowie eindrucksvolle Porträts aus der Musik- und Kunstszene. Zu den von Michael Kerstgens porträtierten Persönlichkeiten gehören unter anderem Helge Schneider, Joachim Król, Udo Kier und Christoph Schlingensief.

Michael Kerstgens hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter »Neues Leben. Russen Juden Deutsche« (2012, Kehrer Verlag), »The Miners’ Strike 1984/1985« (2014, Dewi Lewis Publishing), »The Final Winter. Der letzte Winter der UdSSR« (2018, Peperoni Books), »1986. Zurück in die Gegenwart« (2021, Hartmann Books). Für sein fotografisches Werk erhielt er viele Auszeichnungen, darunter den Wissenschaftspreis der Hochschule Darmstadt in der Kategorie Outreach (2018) sowie den Imke-Folkerts-Kunstpreis für Ostfriesland (2004).

Als freier Fotograf arbeitete Michael Kerstgens international für Redaktionen und Unternehmen, bevor er sich der Lehre zuwandte. Nach ersten Lehraufträgen in Ostfriesland und Dessau ist er seit 2007 Professor für Fotografie an der Hochschule Darmstadt.

Kuratiert von Celina Lunsford in Zusammenarbeit mit Michael Kerstgens, präsentiert die Ausstellung Michael Kerstgens. Out of Control rund 100 Werke. Ergänzt wird die Schau durch Projektionen, zahlreiche Publikationen des Fotografen und ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Rahmenprogramm

FR, 07.03., 19 Uhr ERÖFFNUNG »Michael Kerstgens. Out of Control« im FFF, Braubachstraße 30-32, 60311 Frankfurt am Main

SA, 08.03., 15 Uhr GALERIEGESPRÄCH mit MICHAEL KERSTGENS und CELINA LUNSFORD (FFF)

FR, 04.04., 15 Uhr DIALOG »GB 84« JOACHIM KRÓL und MICHAEL KERSTGENS, Schauspieler Joachim Król liest aus dem Roman von David Peace und Michael Kerstgens zeigt dazu seine Fotografien vom britischen Miners’ Strike 1984/85.

MI, 23.04., 18 Uhr VORTRAG »PHOTOGRAPHY OF PARTICIPATION« mit MICHAEL KERSTGENS

DI, 25.03., 22.04., 06.05., 15 Uhr KURATORINNENFÜHRUNGEN mit CELINA LUNSFORD oder ANDREA HORVAY (FFF)

ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN immer mittwochs, 17 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN Di–So 11–18 Uhr, Mo geschlossen

EINTRITT regulär 7 Euro, ermäßigt 4 Euro

Weitere Informationen zur Ausstellung Michael Kerstgens. Out of Control im Fotografie Forum Frankfurt unter: www.fffrankfurt.org